„Ich habe Glück, am Leben zu sein“ – Britney Spears über Familie

Seit Ende der Vormundschaft lebt Britney Spears isoliert. Jetzt spricht sie über ihr Trauma.

Britney Spears ist wieder ind den Socials aktiv. In einem aktuellen Instagram-Post beschreibt die 44-Jährige ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Familie und spricht offen über Angst. „Ich habe Glück, überhaupt noch am Leben zu sein, wenn man bedenkt, wie meine Familie mich früher behandelt hat“, schreibt die Sängerin. Heute fürchte sie den Kontakt zu ihnen.

Die Worte markieren einen Kontrast zu den Inhalten, die Spears in den vergangenen Jahren überwiegend auf Social Media geteilt hatte. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft dominieren dort vor allem Tanzvideos und private Momentaufnahmen.

Die Vormundschaft und ihre Folgen

Das Thema Familie ist für Britney Spears seit Langem belastet. Nach einem psychischen Zusammenbruch im Jahr 2008 wurde ihr Vater Jamie Spears als Vormund eingesetzt. Über einen Zeitraum von 13 Jahren hatte die Sängerin kaum Kontrolle über persönliche oder finanzielle Entscheidungen. Erst 2021 wurde die Vormundschaft nach einem öffentlich geführten Rechtsstreit aufgehoben.

Rückblickend beschreibt Spears diese Zeit als traumatisch. In ihrem aktuellen Post richtet sie sich an Menschen mit ähnlichen Erfahrungen: Familien, die Hilfe versprochen, aber stattdessen isoliert hätten. „Man kann vergeben“, so Spears, „aber man vergisst nie.“

Keine Aufarbeitung, kein Kontakt

In weiteren Beiträgen macht Britney Spears deutlich, dass aus ihrer Sicht bis heute keine Verantwortung übernommen wurde. „Sie werden niemals für das einstehen, was sie getan haben“, heißt es in einem ihrer Statements. Die Distanz zu ihrer Familie zeigte sich zuletzt auch rund um die Feiertage: Weihnachten verbrachte Spears offenbar ohne familiären Kontakt.

Am 28. Dezember veröffentlichte sie einen sarkastisch formulierten Post, in dem sie ihrer Familie „verspätete Weihnachtsgrüße“ ausrichtete – verbunden mit deutlicher Kritik und dem Hinweis auf erlittenes Trauma.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Aktuell lebt Britney Spears weitgehend zurückgezogen. Auf Instagram hat sie die Kommentarfunktion deaktiviert. Medienberichten zufolge soll sie isoliert leben; im September hatten sich anonyme Quellen gegenüber der „Daily Mail“ besorgt über ihren Zustand geäußert.

Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Sam Asghari im Mai 2024 suchte Spears eigenen Angaben zufolge Halt bei ihren Haustieren. Diese sollten ihr mehr Struktur geben.