Britney Spears: Instagram-Pause oder endgültige Löschung ihres Accounts?

Britney Spears sorgt für Rätselraten: Ihr Instagram-Account ist verschwunden. Ob gelöscht oder nur pausiert – wir fassen alle Fakten zusammen.

Britney Spears’ Instagram-Account ist derzeit in der Suchleiste nicht mehr auffindbar. Noch in den vergangenen Wochen und Monaten postete die Sängerin dort dutzende Bilder und Videos, die bei Fans teils große Sorgen auslösten.

Spears’ bisheriger Social-Media-Auftritt

Für die rund 40 Millionen Follower:innen der Künstlerin herrscht seit Kurzem Funkstille. Von den oft mehrfach täglichen Posts scheint Spears Abstand genommen zu haben und dazu übergegangen zu sein, ihren Instagram-Account gelöscht – oder wenigstens deaktiviert – zu haben. Zuvor zeigte die Performerin sich regelmäßig in Tanzvideos, teilte Momente aus ihrem Alltag und inszenierte sich selbst – häufig spärlich bekleidet.

Seit dem Ende ihrer Vormundschaft 2021 nutzte die Grammy-Preisträgerin die Plattform als persönliche Bühne und sorgte damit für mediale Aufmerksamkeit sowie Besorgnis unter ihren Fans. Das hat nun wohl vorerst ein Ende.

Spears: Plötzlich herrscht Funkstille

Der Instagram-Account von Britney Spears ist auf der Sozialen Plattform derzeit nicht mehr auffindbar – ein Statement gibt es bislang nicht. Zuletzt sorgte der öffentlich ausgetragene Streit zwischen der Künstlerin und ihrem Ex-Mann sowie Vater ihrer beiden fast erwachsenen Söhne Sean und Jaden James, Kevin Federline, für Aufmerksamkeit.

Pause oder kompletter Rückzug aus dem Netz?

Ob Spears ihr Profil auf Instagram dauerhaft gelöscht oder nur zeitweise deaktiviert hat, ist unklar. Sollte sie ihren Account lediglich deaktiviert haben, kann sie ihn laut den Richtlinien der Social-Media-App jederzeit durch eine einfache Anmeldung wieder aktivieren. Bei einer vorübergehenden Deaktivierung eines Kontos verschwinden sowohl Profil, als auch Fotos, Kommentare und Likes aus der öffentlichen Ansicht, bleiben jedoch gespeichert und werden nach der Reaktivierung wieder sichtbar. Diese Funktion kann nur einmal pro Woche genutzt werden. Eine Löschung hingegen ist endgültig und umfasst sämtliche Inhalte sowie Vernetzungen.

Für den Popstar wäre eine Social-Media-Pause nicht ungewöhnlich: Zwischen 2023 und heute (2025) hat Spears ihren Account bereits dreimal ohne vorherige Ankündigung deaktiviert und später stillschweigend wiederhergestellt. Hoffnung auf ein baldiges Wiederkehren der Sängerin besteht also noch. Eine endgültige Löschung des Accounts kann derzeit allerdings nicht ausgeschlossen werden.