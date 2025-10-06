Britney Spears verletzt sich bei Sturz – Kniebruch oder nur Prellung?

Britney Spears live

Britney Spears live  |  Britney Spears: Kniebruch nach Treppensturz? Sorge um ihren Gesundheitszustand

Foto: Getty Images. Tim Mosenfelder. All rights reserved.
Trotz Treppensturz will sich Britney Spears das Tanzen nicht nehmen lassen, aber wie steht es wirklich um ihre Gesundheit?

Britney Spears hat in einem ihrer neueren Instagram-Reels einen Verband am Knie, während sie in einem rosafarbenen Glitzerkleid durch ihre Wohnung tanzt. Was ist da passiert? Etwas Aufschluss gibt es.

„Es knackt ab und zu, ich bin mir nicht sicher, ob es gebrochen ist“

Am Sonntagabend, 5. Oktober, teilte Britney Spears ein Instagram-Reel mit ihren rund 42 Millionen Follower:innen. Darin tänzelt sie trotz Bandage am Knie auf den weißen Fließen ihrer eigenen vier Wände. Dazu erklärt der Popstar in der dazugehörigen Beitragscaption: Nach einem „schrecklichen“ Treppensturz bei einer Freundin würde ihr rechtes Knie ab und an knacken. Und: „Ich bin mir nicht sicher, ob es gebrochen ist.“

Hier geht es zum Instagram-Reel:

Britney Spears tanzt weiter

Trotz des Unfalls, auf den Spears jedoch nicht weiter auf der Social-Media-Plattform eingeht und es unklar bleibt, ob es sich letztlich doch eher um eine Prellung handelt, wolle sie sich nicht vom Tanzen abhalten lassen. Und ihre Einschätzung zum Knie: Es sei in jedem Fall wieder „eingeknackt“.

Plus: Sie wolle mit dem Video-Post kein Aufsehen oder Mitleid erregen, sondern sich lediglich ausdrücken. Sie habe „wunderbare“ Unterstützung an ihrer Seite. Eine Stunde nach besagtem Tanz-Video gab es zudem ein nächstes zu sehen. Diesmal in Body mit Leoprint und schwarzen Stiefeln – aber ohne Verband am Knie. Sie betitelte es mit einem Zitat von Madonna „Drück dich aus, unterdrück dich nicht selbst.“

