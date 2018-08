Britney Spears in Mönchengladbach – alle wichtigen Infos zum Konzert im Überblick

Auch interessant Fotos Britney Spears: So hat sich der Popstar in 20 Jahren verändert Zuletzt trat Britney Spears mit ihrem Showprogramm „Piece of Me“ vier Jahre lang im Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas auf. Dabei verkaufte sie knapp eine Million Tickets und spielte über 250 Shows. Die Fans mussten zu ihr reisen – nun dreht sie den Spieß wieder um und ist mit dem „Piece of Me“-Showprogramm auf Europareise. Zuvor tourte die Sängerin an der amerikanischen Ostküste entlang, auf ihrer Europa-Tournee besuchte sie bisher Länder wie Irland, Norwegen und Dänemark.

Für zwei Konzerte macht Britney auch in Deutschland halt, vergangenen Montag füllte die Pop-Sängerin die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Mit Hits wie „Oops!…I did it again“ wurde Britney Spears zu einer der erfolgreichsten Entertainerinnen in der Popgeschichte.

Britney Spears live in Mönchengladbach: Alle Infos

Datum:

Das Konzert ist am 13.08.2018 und beginnt um 19:00 Uhr.

Support:

Als Support-Act hat sich Britney den Grammy-Gewinner Pitbull mit auf Tour genommen. Erst kürzlich kündigte der Rapper den Release eines gemeinsamen Songs in einem Video an.

Tickets:

Tickets für das Event findet ihr unter anderem im Ticketshop von Musikexpress.

Sicherheit:

Generell werden alle Besucher darauf hingewiesen, dass aufgrund verstärkter Personenkontrollen mit längeren Einlasszeiten zu rechnen ist. Genauere Kontrollen und Bodychecks sind möglich. Es werden alle Besucher gebeten, zu ihrer eigenen Sicherheit auf Taschen, Rucksäcke usw. zu verzichten, da das Mitbringen bis auf Weiteres ausdrücklich untersagt ist.

Es gilt zu beachten, dass Taschen im Format DIN A4 oder größer, Rucksäcke, Regenschirme sowie Helme nicht mit in den SparkassenPark genommen werden dürfen. Diese müssen entweder in Fahrzeugen verstaut werden oder im dafür errichteten Asservatenzelt (am Haupteingang A) abgegeben werden.. Die Abgabe ist kostenpflichtig.

Zwingend benötigte Medikamente müssen beim Einlass vorgezeigt werden.

Adresse:

SparkassenPark

Am Hockeypark 1

41179 Mönchengladbach

Anfahrt:

Mit dem Bus:

Mit der Buslinie 17 bis Haltestelle „Am Nordpark“ oder „Nordpark Busbahnhof“.

Hinweis: Bei jedem Konzert sind für die Abreise Shuttlebusse vom Busbahnhof Nordpark zum MG HBF im Einsatz.

Parken:

Den Besuchern stehen je nach Größe des Konzertes die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung.

Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz P4, direkt am Haupteingang.