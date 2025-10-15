Britney Spears: Schock-Vorwurf – Stand sie mit Messer im Zimmer ihrer Söhne?

Kevin Federline beschreibt in seinem Buch „You Thought You Knew“ brisante Szenen mit Britney Spears und ihren Kindern.

Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears, veröffentlicht am 21. Oktober seine Memoiren „You Thought You Knew“. Darin thematisiert er unter anderem den Sorgerechtsstreit um ihre beiden Söhne. Federline und Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet.

Vorwurf: Künstlerin soll ihre schlafenden Kinder mit einem Messer beobachtet haben

Der 47-Jährige berichtet in seinem bald erscheinenden Buch – aus dem die „New York Times“ bereits Auszüge veröffentlicht hat – von einem Vorfall, bei dem seine Ex-Partnerin, ihre beiden Söhne und ein Messer eine Rolle gespielt haben sollen. Dieser habe sich laut Federline mehr als einmal ereignet. Konkret behaupten die mittlerweile fast erwachsenen Söhne Sean Preston und Jayden James, ihre Mutter habe manchmal mit einem Messer in der Hand in der Tür ihres Schlafzimmers gestanden und sie beim Schlafen beobachtet.

Wie soll die Situation im Detail abgelaufen sein?

Manchmal seien die beiden Jungs in der Nacht aufgewacht und hätten Britney Spears in der Tür stehen sehen – mit einem Messer in der Hand. Als die Sängerin bemerkte, dass ihre Kinder wach waren, soll sie gesagt haben: „Oh, ihr seid wach?“ Anschließend habe sie sich umgedreht und sei „ohne Erklärung“ davongelaufen, schreibt der frühere Tänzer in seinen Memoiren.

Sorge um das Wohlergehen der Sängerin

Kevin Federline äußert sich in seinem Werk auch besorgt über Spears’ aktuelle „Situation“, ohne ins Detail zu gehen. Er sei der Meinung, seine Ex-Frau steuere „auf etwas Unumkehrbares“ zu. Weiter heißt es im Buch, er habe große Angst, die beiden Söhne müssten in der Folge darauf „die Scherben auflesen“. In seiner Sorge habe er die Fans der Performerin um Hilfe gebeten – jene, die maßgeblich dazu beitrugen, die Sängerin aus ihrer 13-jährigen Vormundschaft zu befreien.

Die 43-Jährige veröffentlichte in den vergangenen Monaten mehrere Videoclips auf ihren Social-Media-Profilen. In den meisten davon ist Britney Spears tanzend und leicht bekleidet zu sehen – auch eine Sache, die Federline beunruhigen würde. Eine Stellungnahme von Spears’ Team zu den aktuellen Anschuldigungen ihrer beiden Söhne und ihres Ex-Mannes liegt bislang nicht vor.