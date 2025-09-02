Britney Spears: Neues freizügiges Tanzvideo sorgt für Wirbel auf Instagram

Britney Spears überrascht Fans mit erotischem Tanzclip und rätselhaften Instagram-Posts.

Britney Spears hat erneut mit ihrem Social-Media-Account für Gesprächsstoff gesorgt. Die Sängerin teilte am Wochenende Ende August ein Video auf Instagram, in dem sie in einem transparenten schwarzen Kleid, kombiniert mit Choker, Stiefeln und rotem Hut, zu verschiedenen Songs tanzt, darunter auch zu „I Like It“ von Bad Bunny, Cardi B und J Balvin. Wie das Internet darauf reagierte, erfahrt ihr hier.

Erotische Moves und Fans reagieren trotz Kommentar-Sperre

Im Clip präsentiert sich Spears mit lasziven Bewegungen, zieht ihre Unterteile aus und verdeckt ihre Brust mit den Händen. Ihren Beitrag versah sie lediglich mit zwei Schwert-Emojis und einer Rose. Die Kommentarfunktion deaktivierte sie zwar, doch Fans diskutierten die Aufnahmen ausgiebig auf anderen Social-Media-Plattformen.

Dieses Instagram-Video von Britney Spears erhält Altersbeschränkung:

Private Einblicke: Nacktaufnahmen und Strandfotos

Britney Spears zeigt sich derzeit aktiv wie immer in den sozialen Medien. Neben Strandaufnahmen veröffentlichte sie auch ein Nacktbild am Fenster, das zunächst gelöscht, später aber erneut hochgeladen wurde.

Britney Spears über Ehe mit Sam Asghari und ihren Heilungsprozess

Für Schlagzeilen sorgte zudem eine inzwischen gelöschte Instagram-Caption, in der Spears über frühere, schwere Jahre sprach. Sie erinnerte an die Zeit, in der sie keinen Kontakt zu ihren Söhnen hatte, und schrieb über ihre damalige Ehe mit Sam Asghari, die sich für sie wie eine „Ablenkung“ angefühlt habe. Gleichzeitig berichtete sie auf Instagram von ihrem aktuellen Heilungsprozess: „Ich weiß, dass ich heile, weil ich wieder hungrig bin, wie ein Kind.“

Immer wieder Schlagzeilen durch rätselhafte Posts

Es ist nicht das erste Mal, dass Britney Spears mit Offenbarungsbeiträgen für Schlagzeilen sorgt. Im Dezember 2024 kündigte sie auf Instagram an, nach Mexiko ziehen zu wollen, um Paparazzi zu entkommen, und erklärte, bereits nach einem Haus zu suchen. Wie „The Hollywood Reporter“ später klarstellte, hatte die Sängerin jedoch gar nicht vor, die USA zu verlassen.

Erst kürzlich behauptete Spears zudem in einem weiteren Instagram-Posting, ein Kind adoptiert zu haben, das sie Lennon London Spears getauft habe – auch das stellte sich als unwahr heraus. Immer wieder sorgt die 43-Jährige mit solchen Aussagen für Irritationen und Spekulationen unter ihren Fans.

Britney Spears: Vom Popstar unter Aufsicht zur Freiheit

Britney Spears, geboren am 2. Dezember 1981 in McComb, Mississippi, wuchs in Kentwood, Louisiana, auf und begann ihre Karriere schon als Kind im „Mickey Mouse Club“. Ende der 1990er-Jahre wurde sie mit Hits wie „…Baby One More Time“ und „Oops!… I Did It Again“ weltweit zum Popstar und zur Ikone ihrer Generation. Nach Jahren des Erfolgs folgten jedoch auch öffentliche Krisen. 2008 wurde Spears unter eine Vormundschaft („Conservatorship“) gestellt, die ihrem Vater Jamie Spears weitreichende Kontrolle über ihr Privatleben, ihre Finanzen und ihre Karriere einräumte. Diese Regelung dauerte 13 Jahre und führte zu einem vielbeachteten Gerichtsprozess, der 2021 mit dem Ende der Vormundschaft und Britney Spears‘ neu gewonnener Selbstbestimmung endete. Der Fall löste weltweit Diskussionen über Persönlichkeitsrechte, Machtmissbrauch und den Umgang der Medien mit Stars aus.