Neuer Look, neuer Sound, neues Album: Christina Aguilera meldet sich nach sechsjähriger Auszeit zurück. Mit Ty Dolla $ign und 2 Chainz.

Dass Christina Aguilera dieses Jahr ein großes Comeback feiern will, war bereits bekannt: Im März gab die heute 37-jährige Sängerin dem „Paper“-Magazin ein großes Interview und zeigte sich darin von einer buchstäblich ungeschminkten Seite. Nun folgt die neue Musik dazu: Christina Aguilera hat am Donnerstag offiziell ihr neues Album angekündigt. Es heißt LIBERATION und soll am 15. Juni 2018 erscheinen. Aguilera fungierte bei der Entstehung ihres neuen Albums als Executive Producer. Die erste Single aus LIBERATION heißt „Accelerate“, wurde mit Ty Dolla $ign und 2 Chainz aufgenommen und ist von jetzt an im Stream zu hören und samt Video, gedreht von Zoey…