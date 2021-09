Britney Spears und Sam Asghari sind verlobt

Foto: AFP via Getty Images, VALERIE MACON. All rights reserved.

Britney Spears am 22. Juli 2019 in Hollywood.

Am Sonntag (12. September) hat Britney Spears ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Sam Asghari bekannt gemacht. Auf einem selbst geposteten Video auf Instagram sieht man Spears den Verlobungsring in die Kamera halten und ihren Partner auf die Wange küssen. Auf die Frage, ob ihr der Ring gefalle, antwortet die 39-Jährige mit einem begeisterten „Ja!“. In der Kommentarspalte sprechen zahlreiche Fans ihre Glückwünsche aus – darunter auch Hotelerbin Paris Hilton, die den Post mit folgenden Worten kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe!! Ich freue mich so für dich! Willkommen im Club!“

Octavia Spencer: „Lass ihn einen Ehevertrag unterschreiben“

Der Aufsehen erregendste Kommentar kommt jedoch von Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer. Die Darstellerin kommentiert den Videoclip mit den simplen Worten: „Lass ihn einen Ehevertrag unterschreiben.“ Ihre Nachricht hat mehr als 16.000 Likes. Britney Spears und Sam Asghari haben sich im Jahr 2016 bei dem Videodreh zu ihrem Song „Slumber Party“ kennengelernt. Seither sind der Fitnesstrainer/ Tänzer und die Popsängerin ein Paar. Noch vor zwei Wochen postete die „Toxic“-Interpretin ein gemeinsames Pärchen-Foto, darunter schrieb sie: „Dieser süße Idiot hat mich nicht nur durch die härtesten und besten Jahre meines Lebens begleitet, sondern er ist auch ein extrem guter Koch! Fast & Furious Franchise – verpasst nicht euren nächsten Star!!!!“

Jamie Spears hat einen Antrag gestellt, um die Vormundschaft zu beenden

Am vergangenen Dienstag hat Britney Spears Vater einen überraschenden Antrag gestellt, um die nun 13 Jahre andauernde Vormundschaft über seine Tochter zu beenden. Jamie Spears hat seit dem Jahr 2008 die Vormundschaft über seine Tochter inne; ist also für alle ihre beruflichen, privaten und finanziellen Entscheidungen zuständig. Seit knapp zwei Jahren hat es sich die weltweite Bewegung #FreeBritney zum Ziel gemacht, die Popsängerin aus dieser Vormundschaft zu befreien. Nach jahrelangem Schweigen hat Spears im Juni 2021 erstmals gegen ihren Vater vor Gericht ausgesagt.