Britney Spears: Vormundschaft durch ihren Vater wird bis Anfang 2021 verlängert

Britney Spears hier 2016 bei den MTV Video Music Awards in New York City.

Britney Spears wird vorerst weiterhin in sämtlichen Angelegenheiten durch ihren Vater James „Jamie“ Spears vertreten werden. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurde die Vormundschaft vorerst bis einschließlich Anfang 2021 verlängert. TMZ berichtete wiederum, dass es sich bei der Anhörung, die am 19. August 2020 in Los Angeles stattfand, allein um eine Statusaktualisierung gehandelt habe. Zunächst müssten demnach noch einige zusätzliche Anträge von Britneys Rechtsteam eingereicht werden, bevor sich der/die zuständige Richter*in mit potenziellen Änderungen der bestehenden Regelung auseinandersetzen könne.

Wie wir berichteten, hatte die Sängerin zuletzt erste offizielle Schritte eingeleitet, um sich aus der seit 2008 bestehenden Vormundschaft durch ihren Vater zu befreien. Dieser hatte vor rund zwölf Jahren gemeinsam mit Anwalt Andrew Wallet die alleinige Kontrolle über das gesamte Vermögen der Sängerin sowie die Entscheidungsgewalt in allen geschäftlichen Angelegenheiten erhalten.

Nachdem Wallet 2019 als Vormund zurücktrat, war Jamie Spears alleine für die Anliegen seiner Tochter verantwortlich. Offiziellen Gerichtsunterlagen zufolge darf Britneys Vater unter anderem darüber entscheiden, welche Besucher*innen seine Tochter empfängt, wofür sie ihr Geld ausgibt und wann und zu welchem Zweck sie ihr Haus verlässt. 2019 wurde die Vormundschaft zeitweise auf Britneys Pflegebeauftragte Jodi Montgomery übertragen, nachdem Jamie Spears eine lebensbedrohliche Dickdarmruptur erlitten hatte und sich vorerst auf seine Genesung konzentrieren musste.

Die neue Regelung soll „die enormen Veränderungen ihres Lebensstils reflektieren und Britneys eigenen Wünsche berücksichtigen“

Nun wollte Jamie Spears besagte Entscheidungsgewalt wohl aber wieder zurückerlangen – ein Vorhaben, mit dem seine Tochter so gar nicht einverstanden zu sein scheint. Der New York Times zufolge soll sich diese in ihren gerichtlich eingereichten Dokumenten „entschieden gegen die alleinige Vormundschaft durch ihren Vater“ aussprechen. Stattdessen fordere sie eine „Anpassung der bestehenden Regelungen, die die enormen Veränderungen ihres Lebensstils reflektieren und ihre eigenen Wünsche berücksichtigen“.

Demnach habe die Sängerin nichts gegen die Entscheidungsgewalt durch ihre Pflegebeauftragte Montgomery einzuwenden. Allerdings wolle sie frei darüber entscheiden können, die Vormundschaft gegebenenfalls zukünftig aufzuheben. Des Weiteren soll Britney in ihrem Antrag erklären, zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf der Bühne stehen zu wollen.

#FreeBritney

Schon seit einer Weile äußern Fans der einstigen „Princess Of Pop“ immer wieder die Befürchtung, um den mentalen Gesundheitszustand der Sängerin sei es nicht gut bestellt. Doch damit nicht genug: Angeblich soll Britney über ihre Instagram-Posts geheime Botschaften an die Öffentlichkeit senden, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen und so um Hilfe zu bitten.