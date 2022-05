Broilers: Zusätzliche Termine für ihre Open-Air-Tour 2022

Foto: Robert Eikelpoth. All rights reserved.

Im kommenden Juni steht die große Open-Air-Tour der Düsseldorfer Punkband Broilers an. Da bereits fünf Konzerte ausverkauft sind und die Nachfrage trotzdem weiter steigt, erweiterte die Band den Tour-Plan um vier neue Termine in Frankfurt, Krefeld, Venlo und Paderborn.

Unter dem Motto „Alles wird wieder Ok!“ wollen die fünf ihren Fans ein „amtliches Rahmenprogramm mit sorgsam ausgewählten Special Guests“ präsentieren und ihre Shows damit zu „eigenen kleinen Festivals“ machen. Dafür sollen sowohl befreundete Musiker*innen, als auch Bands, von denen die Broilers selber Fans sind, sorgen. Angekündigt wurden Flogging Molly, Social Distortion, Fever 333, Thees Uhlmann, Dritte Wahl, Sondaschule, Anti Flag, Danko Jones, Slime, The Bones, The Bouncing Souls und Casino Blackout.

Die fünf Musiker*innen um Frontmann Sammy Amara haben ihr aktuelles Album PURO AMOR im Gepäck, das im vergangenen Jahr erschien. Dieses soll dem „Signature Sound“ der Broilers, einer „modernen Mischung aus Punk, Ska und Heritage-Rock’n’Roll“ entsprechen. Die Pressemitteilung kündigt an, die Band sei „für einen amtlichen Live-Abriss in den größten Locations dieses Landes“ bereit.

Hier gibt es alle Termine der Broilers-Tour auf einen Blick:

23.05.2022 D-Frankfurt, Batschkapp – NEU!

26.05.2022 D-Krefeld, Kulturfabrik – NEU!

28.05.2022 NL-Venlo, Grenswerk- NEU!

02.06.2022 D-Paderborn, AStA Sommerfestival – NEU!

03.06.2022 D-Nürburgring, Rock am Ring

04.06.2022 D-Nürnberg, Rock im Park

11.06.2022 D-Rostock, IGA Park

01.07.2022 D-Uelzen, Almased Arena

02.07.2022 D-Münster, Vainstream Rockfest

09.07.2022 D-Essen, Stadion

21.07.2022 D-Dresden, Filmnächte am Elbufer – AUSVERKAUFT!

23.07.2022 D-Hamburg, Open Air am Volkspark – AUSVERKAUFT!

05.08.2022 D-Berlin, Waldbühne – ZUSATZKONZERT!

06.08.2022 D-Berlin, Waldbühne – AUSVERKAUFT!

19.08.2022 CH-Gampel, Open Air Gampel

20.08.2022 D-Kassel, Messe

26.08.2022 D-Gießen, Giessener Kultursommer

27.08.2022 D-Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air – AUSVERKAUFT!

Der Vorverkauf für die neuen Termine in Frankfurt, Krefeld und Venlo startet am 04.05.22 um 15:00 Uhr auf der Website der Broilers. Es können jeweils bis zu vier Karten pro Termin gekauft werden.

Karten für das AStA-Sommerfestival in Paderborn gibt es auf der Asta-Website. Tickets für die bisherigen Termine sind über alle üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.