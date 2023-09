The Killers covern live Bruce Springsteen (Video)

Bei einem Festival performten The Killers ihre Version von „I'm On Fire“. Hört hier rein.

The Killers traten am 16. September als Headliner auf dem Sea.Hear.Now Festival auf. Dabei überraschten sie mit einer Cover-Version des Bruce-Springsteen-Songs „I’m On Fire“.

In der Heimat von Bruce Springsteen, New Jersey, spielten die Killers ein Set mit 19 Songs – einer davon ihre allererste Cover-Version des Springsteen-Hits „I’m On Fire“. Der Song folgte direkt auf die 2021 neuaufgelegte Version „A Dustland Fairytale“, in der Springsteen als Feature-Gast mit dabei war. Diese Live-Performance beim Festival stellte ihre ganz persönliche Hommage an die Rockikone dar.

The Killers mit „I’m On Fire“:

Zusätzlich zollte Brandon Flowers, Frontmann der Killers, Bruce Springsteen Respekt, indem er gemeinsam mit der Tangiers Blues Band ein Cover von „The Promised Land“ spielte. Bereits 2022 erwies die Band Bruce Springsteen die Ehre, ihn bei ihrem Auftritt im Madison Square Garden auf die Bühne zu holen.

Bruce Springsteen selbst hätte eigentlich im September 2023 weiter auf Tour gehen sollen, musste diese Tour-Termine jedoch aufgrund eines Magengeschwürs verschieben. Neue Termine wurden bisher nicht bekanntgegeben. Sein Statement dazu: „Hier in der E Street sind wir untröstlich, dass wir diese Shows verschieben müssen. Zuerst möchten wir uns bei unseren fabelhaften Fans in Philadelphia entschuldigen, die wir vor ein paar Wochen verpasst haben. Wir kommen zurück, um diese Shows nachzuholen und dann noch einige mehr. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung. Wir hatten einen Riesenspaß bei unseren U.S.-Shows und wir freuen uns auf weitere tolle Zeiten. We’ll be back soon.“