Bruno Mars: So klingt die neue Single „I Just Might“

Bruno Mars meldet sich zurück: Seine neue Single „I Just Might“ verbindet Retro-Funk mit Disco-Vibes. Das Album THE ROMANTIC folgt im Februar 2026.

Pop-Sänger Bruno Mars ist zurück. Ganze zehn Jahre nach seinem letzten Solo-Album erschien am 9. Januar 2026 mit „I Just Might“ die erste Single seines neuen Albums THE ROMANTIC. Musikalisch handelt es sich bei seinem Comeback um ein funkig-disco-inspiriertes Popstück mit starkem Groove und nostalgischem Flair.

Sound und Style der 70er- und 80er-Jahre

Musikalisch bleibt sich der Sänger auch in seinem neuen Track treu und liefert Retro-Funk und Disco-Vibes. Hierzu greift er bewusst Sounds und Grooves der 70er- und 80er-Jahre auf, sowohl rhythmisch als auch instrumental. Mit dem Stil seiner Single knüpft er an seine letzten Werke an: Im Jahr 2021 veröffentlichte er bereits mit AN EVENIBNG WITH SILK SONIC eine Hommage an die 70er- und 80er-Jahre. Zudem liefert der Performer mit Basslinien, rhythmischen Gitarren und eingängigen Hooks tanzbaren Pop, schafft eine Party-Atmosphäre und bastelt so am Vibe seines letzten Solo-Projekts 24K MAGIC weiter, welches von vielen Stimmen als „eine halbe Stunde Party“ bezeichnet wurde. Auch gesanglich handelt es sich um eine typische Bruno-Mars-Single: Der Song ist von geschmeidigem Soul und Call-and-Response-Elementen im Refrain geprägt.

Lockerer und flirty Feel-Good-Song

Lyrisch handelt es sich um ein klassisches, flirty und dancefloor-orientiertes Liebeslied. Thematisch bemerkt der Sänger eine attraktive Frau, die den Raum betritt. Im Anschluss will er herausfinden, wie gut diese tanzen kann, da er nur dann wirklich interessiert ist.

„Du kamst rein mit einer Ausstrahlung, die ich noch nie gesehen habe / Ja, das hast du, ooh / Mädchen, wenn du so redest, wie du gehst, dann komm und sprich mit mir“, singt der Künstler, um seine Angebetete dann zum Tanz zu fordern: „Aber schau mal hier / Es würde mir das Herz brechen, mein Herz brechen, mein Herz brechen, wenn ich herausfände, dass du dich nicht bewegen kannst / Zeig es mir jetzt, zeig es mir jetzt, zeig es mir jetzt / Denn wenn ich dich auf die Tanzfläche bringe, ooh, musst du dich richtig bewegen / Du weißt, was zu tun ist / Hey Mr. DJ / Spiel einen Song für diese hübsche kleine Dame.“

Die Motive Verführung und körperliches Ausdrucksvermögen stehen hierbei im Vordergrund, wobei Tanz zur Metapher für Annäherung wird. Es handelt sich nicht um eine tiefgründige Ballade, sondern um einen Feel-Good-Song, der das Flirten, Spaß und Selbstbewusstsein zelebriert.

Visuelle Umsetzung passt zum Sound

Neben dem Sound der 70er- und 80er-Jahre wurde „I Just Might“ auch visuell passend zum Stil umgesetzt. Im Musikvideo ist eine Band zu sehen, bestehend aus fünf Versionen von Bruno Mars, die als Band fungieren und jeweils ein unterschiedliches Instrument spielen. Die Mars-Klone performen auf einer von den 70er-Jahren inspirierten Bühne, und auch die Outfits passen zum Jahrzehnt. Zudem tanzt der Sänger, umringt von bunten Lichtern, fröhlich umher. Somit gibt das Video dem Song eine visuelle Identität, die genau zum Sound passt.

Bruno Mars bleibt sich treu

Abschließend lässt sich sagen, dass der Sänger mit seinem Comeback genau da anknüpft, wo er zuletzt stand, und seiner Erfolgsformel treu bleibt. Er erfindet das Rad zwar nicht neu, liefert aber mal wieder einen radiotauglichen Gute-Laune-Song, der die Leute zum Tanzen bringen dürfte. Das finale Album erscheint am 27. Februar 2026, zudem ist eine groß angelegte Tour angekündigt, die auch mit einem Konzert am 26. Juni 2026 in Berlin Halt in Deutschland macht.