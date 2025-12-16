Bruno Mars covert Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“ live (Video)

Bruno Mars interpretierte „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana bei einer privaten Weihnachtsfeier in New York. Mit Slash, Eddie Vedder und Chad Smith.

Bruno Mars hat bei einer privaten Firmenweihnachtsfeier in New York mehrere Rockklassiker interpretiert, darunter auch Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“. Das Konzert fand am Donnerstag, 11. Dezember 2025, im Capitol Theatre statt und wurde von der Holdinggesellschaft Eldridge Industries als geschlossene Veranstaltung organisiert. Neben Mars traten zahlreiche weitere bekannte Musiker:innen auf, darunter Eddie Vedder, Slash, Yungblud, Anthony Kiedis und Brandi Carlile.

Exklusive Band The Dirty Bats als krönender Abschluss

Mars war der letzte Sänger des Abends und spielte gemeinsam mit der eigens für die Veranstaltung zusammengestellten Band The Dirty Bats, bestehend aus Slash und Duff McKagan von den Guns N‘ Roses, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers sowie Produzent Andrew Watt. In seinem Set interpretierte Bruno Mars neben dem Nirvana-Song auch „Whole Lotta Love“ (Led Zeppelin), „Roxanne“ (The Police), „Fire“ (Jimi Hendrix) und „Dirty Diana“ von Michael Jackson.

Ein Marathon durch die Rockgeschichte

Der Abend umfasste insgesamt 24 Songs, die überwiegend aus dem Repertoire klassischer Rock- und Popartists stammten. Eröffnet wurde das Konzert von Yungblud, der gemeinsam mit der Band Coverversionen von The Rolling Stones, Faces und Black Sabbath spielte. Anschließend übernahm Brandi Carlile, die sowohl ihren eigenen Song „The Story“ als auch Stücke von Queen und Led Zeppelin präsentierte. Anthony Kiedis schloss sich später an und sang unter anderem Songs von Motörhead, Iggy and the Stooges und Sly & the Family Stone.

Bruno Mars covert Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“, hier ansehen:

Gemeinsames Finale mit Rock-Legenden

Gegen Ende des Abends trat Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder auf und spielte mehrere Songs aus dem Repertoire seiner Band sowie ausgewählte Coverversionen. Zum Abschluss kehrten alle beteiligten Artists für ein gemeinsames Finale auf die Bühne zurück und spielten „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry sowie „Rockin‘ in the Free World“ von Neil Young.

Milliarden-Erfolge im Rücken

Der Auftritt von Bruno Mars erfolgte vor dem Hintergrund aktueller Erfolge: Sein Song „APT.“, eine Zusammenarbeit mit Rosé von BLACKPINK, erreichte innerhalb von zehn Monaten mehr als zwei Milliarden Aufrufe auf YouTube. Zudem hatte Mars kürzlich öffentlich gemacht, dass er seine Zusammenarbeit mit Lady Gaga, „Die With A Smile“, ursprünglich nicht veröffentlichen wollte. Der Song zählt mittlerweile auch über drei Milliarden Streams auf Spotify und gewann 2025 einen Grammy in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“.

Der Gastgeber hinter den Kulissen

Eldridge Industries, der Veranstalter des Abends, wurde 2015 gegründet und hält Beteiligungen unter anderem an DraftKings, Vivid Seats, den Los Angeles Dodgers sowie an Medienunternehmen wie Dick Clark Productions und den Golden Globes.