BTS kündigen neues Album und Tour an

„Beyond The Story“: BTS kündigen ihr erstes Buch an

BTS haben News: Ihr neues Album erscheint im Frühjahr 2026 und es geht zudem auf Welttournee.

Plus: Am 18. Juli kommt ihr Live-Album PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LIVE heraus.

Nun wieder vereint

Nach drei Jahren werden also RM, V, J-Hope, Jungkook, Jimin, SUGA und Jin wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Vorbereitungen für die Welttournee soll bereits jetzt im Juli anlaufen, so die Info in der Pressekonferenz zu den K-Pop-Neuigkeiten. Die genauen Tournee-Daten fehlen jedoch noch. Lediglich der Zeitraum ist klar: Frühling 2026.

Was zuvor geschah

Seit ihrer Pause 2022 hatten sich die Mitglieder auf Solo-Projekte konzentriert. Aber nicht nur das: Jung Kook und Jimin hatten zuletzt ihren Militärdienst in Südkorea erfolgreich beendet.

Nun kann die Gruppe wieder gemeinsam durchstarten. Konkrete Infos fehlen derzeit jedoch noch.