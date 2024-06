BTS-Mitglied Jin beendet Militärdienst – Band zur Feier wiedervereint

Am Mittwoch, den 12. Juni, endete die Wehrpflicht für den 31-Jährigen. Das musste zelebriert werden.

In Südkorea sind Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren verpflichtet, 18 Monate im Militär zu dienen. Eine Verweigerung des Dienstes kann zu einer Gefängnisstrafe führen. Das Gesetz macht auch vor Stars nicht Halt, so wurde Jin von BTS für zwei Jahre vom Sänger zum Soldaten.

Doch nun ist Jins Dienst beendet. Den absolvierten Militärdienst feierte der 31-Jährige zusammen mit den restlichen BTS-Mitgliedern. Jimin, V, RM, J-Hope, Suga und Jung Kook stecken noch im Wehrdienst. Sie sind derzeit offizielle Soldaten der südkoreanischen Armee.

BTS liefern Saxophon-Ständchen

Von der erfolgten Verabschiedungszeremonie ist nun auf X ein Video aufgetaucht. Es zeigt Jin in Uniform mit einem Strauß Blumen in der Hand. Er umarmt seinen BTS-Kollegen, von RM bekommt er sogar ein Lied auf dem Saxophon vorgespielt. Fans dürften den Song direkt nach den ersten Tönen erkannt haben, es handelt sich um den BTS-Hit „Dynamite“.

Auch mehrere Soldaten fielen Jin um den Hals. Nach zahlreichen Umarmungen winkte dieser der Presse und den wartenden Fans zu. „Arigato“ (z. Dt. „Vielen Dank“) rief er der Menge noch zu.

Jin ist das erste Mitglied von BTS, das seinen Militärdienst abgeschlossen hat. Um seine Entlassung zu feiern, legten die anderen Bandmitglieder eine Pause von ihrem eigenen Dienst ein. Der 31-Jährige, der älteste der Gruppe, war seit Dezember 2022 in Yeoncheon stationiert. Obwohl Fotografen anwesend waren, wurden die Fans gebeten, dem Ereignis fernzubleiben. Einige hatten jedoch Plakate aufgehängt, auf denen in etwa zu lesen war: „Du hast es in den letzten 548 Tagen so gut gemacht. Wir werden dir mit unserer unerschütterlichen Liebe beistehen.“

Der südkoreanische Bezirk Yeoncheon ehrte Jin mit einem großen Banner am Stützpunkt. Auf diesem stand geschrieben: „BTS Jin, die vergangenen eineinhalb Jahre waren eine Freude für uns. Yeoncheon wird dich nicht vergessen.“

BTS erst 2025 wieder richtig vereint

Derzeit leisten alle Mitglieder von BTS ihren Militärdienst, erst im Jahr 2025 werden sie alle entlassen sein. Daher müssen sich die Fans bis dahin gedulden, was neue Songs oder auch Tourneen betrifft. Eine Ausnahme vom Militärdienst wird nur Spitzensportlern und klassischen Musikern gewährt. Da BTS Popmusik machen, müssen alle sieben Mitglieder den Dienst absolvieren. Jin hat sich bisher noch nicht persönlich zu seiner Entlassung geäußert und seit 25 Wochen keine Updates auf Instagram geteilt. Es bleibt unklar, ob er nun vorerst eine Solokarriere anstreben oder auf seine Bandkollegen warten wird.