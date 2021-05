BTS reagieren auf Queens Shoutout und die Gerüchte – hier neuen Song „Butter“ anhören

Am 18. Mai veröffentlichten BTS einen Teaser zum Musikvideo zur Single „Butter“. Der Beat erinnert an den Queen-Klassiker „Another One Bites The Dust“ von 1980. Darauf antwortete die britische Rockband mit einem Shoutout auf Twitter, in dem stand: „Another One Bites The Dust‘ x #BTS_Butter“.

BTS: „ Queen – ruft uns an!“

Fans spekulierten daraufhin über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Bands – das verneinte BTS jetzt in einer Pressekonferenz. Der Tweet von Queen über ihre neue Single sei kein Hinweis auf eine bevorstehende Zusammenarbeit und sie hätten den Song auch nicht gesampelt: „Wir haben gehört, dass das mitten in der Nacht viral ging, aber es war kein Sampling oder eine Hommage, das kann ich mit Sicherheit sagen“, sagte Rapper und Leader RM.

„Wir haben keine Pläne diesbezüglich“, fügte Sänger Jin hinzu. „Aber natürlich, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, können sie uns anrufen. Wir warten immer. Bitte, Queen – ruft uns an!“

„ Butter “ von BTS – jetzt hier anhören

Der neue BTS-Track erschien am 21. Mai 2021:

Queen mögen K-Pop schon länger

Queen hatte bereits vergangenes Jahr ihre Unterstützung für die südkoreanische Gruppe gezeigt. Sie gaben im Januar 2020 während einer Pressekonferenz in Seoul vor ihrer Show ein Statement. Sie sagten, dass sie die K-Pop-Revolution „begrüßen“.

Brian May: „Ich habe K-Pop in Großbritannien kennengelernt und wir heißen immer Leute willkommen, die ihre eigenen Wege nutzen, um einen neuen Einfluss auf diese Generation zu verbreiten. Ich bin mir sicher, dass sie weiterhin Großes leisten werden.“

Adam Lambert, langjähriger Gast-Sänger von Queen, fügte hinzu: „Die Visuals des K-Pop sind erstaunlich. Die Visuals sind mehr als nur etwas, das Spaß macht zu sehen. Es gibt uns Inspiration. Ich habe so viele erstaunliche Visuals von BTS gesehen.“

In diesem Video ab Minute 02:20:

BTS sind für Billboard Music Awards 2021 nominiert

„Butter“ ist der zweite englischsprachige BTS-Track nach dem letztjährigen Hit „Dynamite“. Die Single erschien am 21. Mai und wird als Dance-Pop-Track beschrieben.

Die siebenköpfige Boyband wird ihren neuen Song zum ersten Mal bei den kommenden 2021 Billboard Music Awards (BBMAs) am 23. Mai (24. Mai 2:00AM MESZ) performen. Dort sind sie als Finalisten in vier verschiedenen Kategorien nominiert: „Top Duo/Group“, „Top Song Sales Artist“, „Top Social Artist“ und „Top Selling Song“ („Dynamite“).

