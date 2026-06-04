Linkin Park in Hamburg: Zweiter Abend – was war diesmal anders?

Linkin Park begeisterten erneut 50.000 Fans im Volksparkstadion Hamburg. Welche Überraschungen hielt die Setlist des zweiten Abends parat?

Linkin Park ist in Hamburg die Extrameile gegangen. Ihr zweites Konzert am 3. Juni lockte abermals 50.000 Besucher:innen ins Volksparkstadion. Das Heimatstadion des HSV hatte die Band bereits am 1. Juni beherbergt – doch Linkin Park wurden auch in Runde zwei nicht müde.

Die US-Amerikaner:innen hatten auf der Bühne sichtlich Spaß. Zahlreiche Interaktionsmomente mit dem Publikum sind in sozialen Medien zu sehen und zeigen, was ein Linkin-Park-Konzert so mitreißend macht: Die Band liebt ihre Fans, und ihre Fans lieben sie. Das spürte man in der Energie im Volksparkstadion.

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Hamburg war der erste Halt in Deutschland diesen Sommer, doch der Terminkalender von Linkin Park ist dicht durchgetaktet. Dieses Wochenende geht es bereits weiter an den Nürburgring und nach Nürnberg, wo die Band beim Rock am Ring und Rock im Park als Headliner auftritt. Damit sorgten sie für eine Rekordnachfrage nach Festivaltickets – Rock am Ring war bereits ab Oktober 2025 ausverkauft. Auch die „From Zero World Tour“ in Deutschland ist noch nicht abgeschlossen: Am 11. und 12. Juni folgen zwei Shows in der Allianz Arena in München. Hier findet ihr alle Infos zu den Shows in Deutschland.

Die Setlist im Vergleich: Was war anders?

Die Setlist des zweiten Abends teilte ein Grundgerüst mit der ersten Show in Hamburg – doch es gab auch Änderungen.

Im ersten Akt würfelte Linkin Park die Reihenfolge der Songs neu und tauschte „Crawling“ und „Lying From You“ gegen „Points of Authority“ und „Somewhere I Belong“ aus. Im zweiten Akt ersetzte „Cut the Bridge“ den Song „Stained“. Zudem rückte „Lying from You“ an die Stelle von „A Place for My Head“, und „Unshatter“ wurde zu „Casualty“. Im dritten Akt gab es lediglich den Tausch von „Good Things Go“ gegen „Stained“. Akt fünf gestaltete sich umfangreicher neu: „Over Each Other“, „In the End“ und „Faint“ wurden durch „From the Inside“, „Heavy Is the Crown“ und „Bleed It Out“ ersetzt. Auf die legendären Songs musste der zweite Abend dennoch nicht verzichten: In der Zugabe füllte Linkin Park die Slots von „Heavy Is the Crown“ und „Bleed It Out“ mit „In The End“ und „Faint“.

Insgesamt waren beide Setlists auf Augenhöhe: Größtenteils wurden die Klassiker lediglich in ihrer Reihenfolge verschoben, nur teilweise gänzlich ersetzt. Wer nach Ende des 5. Akts gebangt hatte, ohne „In the End“ nach Hause zu fahren, wurde zum Glück noch erlöst.

Die komplette Setlist des zweiten Hamburg-Konzerts

Tape Intro: Girls Just Wanna Have Fun

Akt I

Tape: Inception Intro C

1. The Emptiness Machine

2. Points of Authority

3. New Divide

4. Up From the Bottom

5. Somewhere I Belong

Akt II

Tape: Creation Intro C

6. The Catalyst

7. Burn It Down

8. Cut the Bridge

9. Where’d You Go

10. Waiting for the End

11. Lying From You

12. Two Faced

13. Joe Hahn Solo

Tape: Empty Spaces

14. When They Come for Me / Remember the Name

15. Casualty

16. One Step Closer

Akt III

Tape: Break/Collapse

17. Lost

18. Breaking the Habit

19. Stained

20. What I’ve Done

Akt IV

Tape: Kintsugi

21. Overflow

22. From the Inside

23. Numb

24. Heavy Is the Crown

25. Bleed It Out

Zugabe:

Tape: Resolution Intro C

26. Papercut

27. In the End

28. Faint

Tape: Pass the Mic