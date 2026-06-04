Linkin Park in Hamburg: Zweiter Abend – was war diesmal anders?
Linkin Park begeisterten erneut 50.000 Fans im Volksparkstadion Hamburg. Welche Überraschungen hielt die Setlist des zweiten Abends parat?
Linkin Park ist in Hamburg die Extrameile gegangen. Ihr zweites Konzert am 3. Juni lockte abermals 50.000 Besucher:innen ins Volksparkstadion. Das Heimatstadion des HSV hatte die Band bereits am 1. Juni beherbergt – doch Linkin Park wurden auch in Runde zwei nicht müde.
Die US-Amerikaner:innen hatten auf der Bühne sichtlich Spaß. Zahlreiche Interaktionsmomente mit dem Publikum sind in sozialen Medien zu sehen und zeigen, was ein Linkin-Park-Konzert so mitreißend macht: Die Band liebt ihre Fans, und ihre Fans lieben sie. Das spürte man in der Energie im Volksparkstadion.
Hamburg war der erste Halt in Deutschland diesen Sommer, doch der Terminkalender von Linkin Park ist dicht durchgetaktet. Dieses Wochenende geht es bereits weiter an den Nürburgring und nach Nürnberg, wo die Band beim Rock am Ring und Rock im Park als Headliner auftritt. Damit sorgten sie für eine Rekordnachfrage nach Festivaltickets – Rock am Ring war bereits ab Oktober 2025 ausverkauft. Auch die „From Zero World Tour“ in Deutschland ist noch nicht abgeschlossen: Am 11. und 12. Juni folgen zwei Shows in der Allianz Arena in München. Hier findet ihr alle Infos zu den Shows in Deutschland.
Die Setlist im Vergleich: Was war anders?
Die Setlist des zweiten Abends teilte ein Grundgerüst mit der ersten Show in Hamburg – doch es gab auch Änderungen.
Im ersten Akt würfelte Linkin Park die Reihenfolge der Songs neu und tauschte „Crawling“ und „Lying From You“ gegen „Points of Authority“ und „Somewhere I Belong“ aus. Im zweiten Akt ersetzte „Cut the Bridge“ den Song „Stained“. Zudem rückte „Lying from You“ an die Stelle von „A Place for My Head“, und „Unshatter“ wurde zu „Casualty“. Im dritten Akt gab es lediglich den Tausch von „Good Things Go“ gegen „Stained“. Akt fünf gestaltete sich umfangreicher neu: „Over Each Other“, „In the End“ und „Faint“ wurden durch „From the Inside“, „Heavy Is the Crown“ und „Bleed It Out“ ersetzt. Auf die legendären Songs musste der zweite Abend dennoch nicht verzichten: In der Zugabe füllte Linkin Park die Slots von „Heavy Is the Crown“ und „Bleed It Out“ mit „In The End“ und „Faint“.
Insgesamt waren beide Setlists auf Augenhöhe: Größtenteils wurden die Klassiker lediglich in ihrer Reihenfolge verschoben, nur teilweise gänzlich ersetzt. Wer nach Ende des 5. Akts gebangt hatte, ohne „In the End“ nach Hause zu fahren, wurde zum Glück noch erlöst.
Die komplette Setlist des zweiten Hamburg-Konzerts
Tape Intro: Girls Just Wanna Have Fun
Akt I
Tape: Inception Intro C
1. The Emptiness Machine
2. Points of Authority
3. New Divide
4. Up From the Bottom
5. Somewhere I Belong
Akt II
Tape: Creation Intro C
6. The Catalyst
7. Burn It Down
8. Cut the Bridge
9. Where’d You Go
10. Waiting for the End
11. Lying From You
12. Two Faced
13. Joe Hahn Solo
Tape: Empty Spaces
14. When They Come for Me / Remember the Name
15. Casualty
16. One Step Closer
Akt III
Tape: Break/Collapse
17. Lost
18. Breaking the Habit
19. Stained
20. What I’ve Done
Akt IV
Tape: Kintsugi
21. Overflow
22. From the Inside
23. Numb
24. Heavy Is the Crown
25. Bleed It Out
Zugabe:
Tape: Resolution Intro C
26. Papercut
27. In the End
28. Faint
Tape: Pass the Mic