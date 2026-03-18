BTS in der „Tonight Show“: Comeback im Late-Night-TV

BTS kehren ins US-amerikanische Late-Night-TV zurück: Am 25. und 26. März 2026 sind alle sieben Mitglieder in der „Tonight Show“ bei Jimmy Fallon zu sehen.

Das Jahr 2022 war ein schweres für alle Mitglieder der BTS-Army. Die Gruppe, bestehend aus den sieben Mitgliedern RM, Jin, SUGA, j‑hope, Jimin, V und Jung Kook, musste sich einem verpflichtenden Militärdienst in ihrem Heimatland Südkorea unterziehen und eine Karrierepause einlegen. Fans vermissten die Gruppe schmerzlich – 2026 ist allerdings das Jahr des großen BTS-Comebacks. Die Veröffentlichung des fünften Studioalbums „Arirang“ steht an, zudem eine große Tour rund um den Globus. Damit ist es allerdings noch nicht getan: Die Gruppe wird in den kommenden Tagen noch mehr zu bieten haben.

Late-Night-Comeback in den USA

Am kommenden Freitag, dem 20. März 2026, wird das neue BTS-Album veröffentlicht. In den Folgetagen gibt die Band neben ihrem musikalischen ein weiteres Comeback. Gemeint ist damit die Rückkehr ins amerikanische Late-Night-Fernsehen.

Sowohl am 25. als auch am 26. März 2026 werden alle sieben Mitglieder gemeinsam in der „Tonight Show“ zu sehen sein, die von Jimmy Fallon moderiert wird. Geplant sind für beide Ausgaben der Sendung je ein Interview mit der Band, in dem sie über das neue Album und die weiteren Pläne für das kommende Jahr sprechen werden, sowie zwei Performances zweier verschiedener Songs – eine am 25. und eine am 26. März 2026.

Dies ist der erste Auftritt der Musiker in der Sendung seit 2021. Damals traten sie mit einem sogenannten „BTS Takeover“ auf, der der Sendung über 120 Millionen Views bescherte. Aufgrund der langen Abwesenheit von BTS ist auch diesmal wieder mit einer ähnlichen Zuschauerzahl zu rechnen.

Show-Auftritt Teil einer Promo-Reihe

Der „Tonight Show“-Auftritt ist Teil mehrerer Promi-Events zum neuen Album. Am 21. März 2026, einen Tag nach dem Album-Release, wird es ein großes Netflix-Special geben, in dem das gesamte Album präsentiert wird. Kurz nach dem Late-Night-Termin, am 27. März 2026, erscheint ebenfalls auf Netflix die Dokumentation, die sich mit der Entstehung des Albums und dem Leben der Musiker während der Karrierepause beschäftigt. BTS-Fans erwartet ab nächster Woche also ein volles Programm.