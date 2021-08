Bülent Ceylan verabschiedet sich vorerst aus dem Rateteam von „The Masked Singer“

Im Herbst soll „The Masked Singer“ bereits in die fünfte Staffel gehen. Normalerweise wechseln sich die Rateteams Ruth Moschner plus Rea Garvey im Frühjahr mit Bülent Ceylan plus Sonja Zietlow ab. Allerdings werden diesmal vermutlich zwei neue Gesichter das Rateteam der Sendung bilden. Denn Comedian Bülent Ceylan verkündete nun auf Instagram, eine Pause bei „The Masked Singer“ einzulegen.

Denn nach anderthalb Jahren Bühnenpause freue sich der Komiker „wie ein kleines Kind“, bald wieder auftreten zu können und schöne Abende mit seinen Fans zu erleben. Er liebe die Show zwar, könne aber eben nicht an zwei Orten gleichzeitig sein und wolle seine Aufmerksamkeit gerade eher auf die Bühne legen. Er schließe aber die Möglichkeit nicht aus, demnächst wieder bei „The Masked Singer“ gesehen zu werden. Auch Sonja Zietlow lege laut Ceylan erst mal eine Pause ein.

Somit werden wir im Herbst wohl ein komplett neues Team begrüßen können. Genaue Angaben dazu sind jedoch noch nicht bekannt und auch ein Starttermin der Show steht noch aus.

Bülent Ceylan tourt gerade mit seinem zwölften Liveprogramm „Luschtobjekt“ durch Deutschland.