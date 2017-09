Call me Baby: Cro postet Handynummer auf Twitter und lässt sich von Fans anrufen

Cro-Fans werden sich am Montag gewundert haben, warum Cro eine Telefonnummer twittert, mit der Bitte ihn anzurufen. Die erste Vermutung war, dass er gehakt wurde und die richtige Nummer des Rappers nun für jeden sichtbar sei. In der Hoffnung auf der anderen Seite der Leitung den Panda höchstpersönlich zu sprechen, wählten Fans die zwölfstellige Nummer in ihre Telefone. Dann die logische Ernüchterung: Es meldet sich zwar Cro aka Carlito-Luv, aber vom Band.

CALL ME BABY!

+49 15735992902 — CRO (@thisiscro) September 4, 2017

Bei der Aktion handelt es sich um Werbung für sein neues Album TRU., das an diesem Freitag veröffentlicht wird. Werden die Nummern von „01“ bis „20” eingetippt, hört der gemeine Anrufer Song-Auszüge aus „TRU.” Bei insgesamt zwanzig Tracks kann die Verbindung durchaus teuer werden.

Cro ist ürbigens nicht der erste Musiker, der auf die Idee gekommen ist, sich von seinen Fans anrufen zu lassen:

Wer Cro lieber live hören und sehen will, hat am Sonntag auf dem Lollapalooza Festival 2017 in Berlin die Chance. Dort tritt er neben den Foo Fighters, The xx und AnnenMayKantereit auf.

Hier findet Ihr das komplette Programm des Lollapalooza Berlin 2017 in der Übersicht, hier geht es zum Lageplan in Hoppegarten. Wenige Rest-Tickets gibt es ab 139 Euro noch zu kaufen.