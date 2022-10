Candace Owens rechtfertigt sich für Fetanyl-Aussagen über George Floyd

Candace Owens behauptete ebenso wie Kanye West, George Floyd sei an Fentanyl, einem starken Betäubungsmittel, gestorben. Für ihre Aussagen rechtfertigte sie sich am Montag (17. Oktober) auf Twitter.

Nachdem Kanye West im „Drink Champs“-Podcast behauptete, er würde die wahre Todesursache von George Floyd kennen, geriet er weiter in Kritik und die Familie des Verstorbenen überlegte, den Rapper deshalb zu verklagen. Die rechtsaktivistische Journalistin Candace Owens berichtete von dieser Theorie in ihrer Dokumentation „The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM“. Viele Menschen auf Twitter empfanden daher, auch sie solle angeklagt werden. Owens antwortete wie folgt:

George Floyd’s family didn’t even stop by his house to collect his belongings. They left his car and personal items abandoned in his house.

Now they’re mad my documentary TELLS THE TRUTH about the fatal levels of fentanyl discovered in Floyd’s autopsy. https://t.co/6M1M0FMhG7 — Candace Owens (@RealCandaceO) October 17, 2022

„George Floyds Familie machte nicht mal bei seinem Haus Halt, um seinen Besitz einzusammeln. Sie haben sein Auto und persönlichen Sachen in seinem Haus zurückgelassen. Jetzt sind sie wütend, weil meine Dokumentation DIE WAHRHEIT über die fatalen Mengen an Fentanyl, die in Floyds Autopsie entdeckt wurden, ERZÄHLT.“

When did George Floyd first utter the phrase “I can’t breathe”? While he was upright resisting arrest, before he ASKED to be put on the ground. I am sorry your media lied to you. #GreatestLieEverSold WATCH: https://t.co/Hn4oQ1b7EQ — Candace Owens (@RealCandaceO) October 17, 2022

„Wann sagte George Floyd das erste Mal „Ich kann nicht atmen“? Während er sich aufrecht der Verhaftung widersetzte, bevor er BAT auf den Boden gelegt zu werden. Es tut mir leid, dass eure Medien euch anlügen.“

I think you should consider how defamation law works in this country. Did you know that truth is an absolute defense against it? Did they pick up Floyd’s belongings? Did Floyd not say “I can’t breathe” before he was laid on the ground? “Sue her!” is not an argument. https://t.co/r81ayArVWI — Candace Owens (@RealCandaceO) October 17, 2022

„Ich denke, ihr solltet beachten, wie diffamierendes Recht in diesem Land funktioniert. Wusstet ihr, dass die Wahrheit dagegen hilft? Haben sie Floyds Besitz mitgenommen? Sagte Floyd nicht „Ich kann nicht atmen“, bevor er auf den Boden gelegt wurde? „Verklagt sie!“ ist kein Argument.“

Ein Teil dieser Debatte sind außerdem die „WHITE LIVES MATTER“-Longsleeves, die Owens und West trugen.