Capital Bra: Disstrack gegen Bushido, NGEE und Yakary wieder gelöscht

Nach nur wenigen Stunden löscht Capital Bra den Disstrack „Ja Capi“ wieder. Erfahrt hier mehr.

Es ist sicherlich nicht der erste Disstrack den Capital Bra veröffentlicht. Doch anders als der Song „Wesh Bira“, den der Berliner Rapper am 4. August zusammen mit Ozan herausgebracht hat, wurde der aktuellste Song „Ja Capi“ nach nur wenigen Stunden wieder gelöscht. Warum ist bislang noch unklar. In dem Track soll es statt unterschwelligen Anspielungen klare Benennung seiner verhassten Genre-Kollegen gegeben haben. Konkret: „Ja Capi, Ja Capi / F*ck Bushido, F*ck NGEE, F*ck Yakary“, hieß es in der Hook. Außerdem fielen Beleidigungen und Kraftausdrücke.

Die Auseinandersetzung zwischen Capital Bra und NGEE schaukelte sich hoch als der Ex-Schützling Bras Musiklabel verließ und den Disstrack „Kommissar Bra“ veröffentlichte, worin auch Capis Familie vorkam. Darauf reagierte der Rapper anscheinend in „Ja Capi“: „Mir ist scheißegal, ob Leute das versteh’n / Doch Rapper werd’n nie wieder meine Family erwähn’n“, wäre eine weitere Zeile in dem Stück.

Mit dem Künstler Yakary geriet Capital Bra wiederum in eine Auseinandersetzung aufgrund des einfarbigen Cover-Designs seiner letzten Single, die stark an die des Newcomers erinnern. Doch vor allem vermutet man als Grund für Capis Song Bushidos neue Single „Dark Knight“, die am 1. September erscheinen wird. Fans erwarten hierbei einen neuen Disstrack gegen Capital Bra. Ihrer Meinung nach spielt der Joker, der das Cover der Single schmückt, auf Capis Pseudonym Joker Bra an. Die zwei Rapper sind bereits seit einigen Jahren nicht gut aufeinander zu sprechen.

Capital hoffte vermeintlich auf einen Waffenstillstand, wie er sich in seiner Instagram-Story zu seinem gelöschten Song äußerte: „Ich hoffe, jetzt haltet ihr die Fresse. Das war nur ein Knochen, den ich hingeschmissen habe. Ich habe nicht mal ein Video für euch gedreht. […] Bitte hört auf zu stänkern, sonst wird es wirklich eskalieren!“