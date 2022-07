Capital Bra sagt seine Festival-Auftritte 2022 ab.

Nach zwei langen Coronajahren können diesen Sommer endlich wieder Festivals ohne Sicherheitsabstände, Masken und Covid-QR-Codes stattfinden, so zum Beispiel das Splash und die Fusion am vergangenen Wochenende. Wer dieses Jahr wohl dennoch nicht auf den Festivalbühnen des Landes zu sehen sein wird, ist der Berliner Rapper Capital Bra. Und das obwohl er ursprünglich für eine Vielzahl an Festivals gebucht war.

Wie er nun bekannt gab, sagt der 27-Jährige alle seine Festival-Auftritte 2022 ab. In seiner Instagram-Story begründete er diese Entscheidung.

Capital Bra: „Meine Familie braucht mich!“

Dort schrieb er, dass er sich sehr auf die Live-Auftritte gefreut habe. So hätte er bereits ein aufwändiges Bühnenbild entworfen und die Zusage vieler Überraschungsgäste für die Konzerte eingeholt: „Für euch auf Bühnen alles zu geben, ist mein Leben“, schrieb Capital Bra in seiner Story. Aber aus familiären Gründen müsse er die Shows leider absagen:

„Allerdings wisst ihr auch dass es bei all meiner Liebe zu Musik und zu den besten Fans nur eine Sache gibt die noch wichtiger ist, und das ist meine Familie. Ich habe es immer gesagt, Familie steht über allem. Und das meine ich auch so. Und wenn dann der Moment kommt wo mich meine Familie braucht, und zwar so richtig braucht, dann muss ich einfach Prioritäten setzen. Da ist es egal ob der Zeitpunkt ungünstig ist oder es andere Pläne gibt. Es tut mir sehr leid, aber manchmal muss man das Richtige tun. (…) Ich liebe euch und bin schon bald zurück, gebt ihr alle Vollgas, feiert die Festivals, unterstützt die Festivals und geht für mich mit steil!“

Capital Bra war unter anderem bei dem „Openair Frauenfeld“, dem „Deichbrand“-Festival und dem „Austria goes Zrce“-Festival gebucht.

An den Plänen für das gemeinsame Album von Capital Bra und Farid Bang scheint sich aber nichts geändert zu haben. DEUTSCHRAP BRANDNEU soll weiterhin am 15. Juli erscheinen. Aus dem Kollaboalbum haben die beiden mit „Karma“, „Molotov“, „Baretta“ und „Renn Renn“ bereits vier Songs veröffentlicht. Am Sonntag erschien außerdem auch noch ein Snippet zu dem Album. Farid Bang kommentierte die Festival-Absagen seines Rap-Kollegen auf Instagram wie folgt: „Der Capi hat sich leider abgemeldet, dem geht’s momentan nicht gut.“