Haftbefehl mit neuer Frisur: Die 6 besten Reaktionen

Bisher ist der Offenbacher Rapper Haftbefehl nicht mit einem Hang zu extravaganten Frisuren aufgefallen. Jahrelang ließ er sich seine schwarzen Haaren kurz rasieren, ab und an variierte er diesen Look und trug sein Deckhaar etwas länger. Stattdessen experimentierte er viel mit seiner Kleidung. So ließ er sich in den letzten Jahren in Pelzmänteln, Lederjacken und Sportanzügen sehen. Nun hat Hafti sein Aussehen aber radikal verändert: Auf TikTiok überraschte er mit einem Selfie, auf dem der Rapper mit blondierten Haaren zu sehen ist.

Viele Fans erinnert er damit an den frühen Eminem, wie er zum Beispiel im legendären Musikvideo von „The Real Slim Shady“ zu sehen ist. Und tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen. Die Twitter-Community reagierte mit viel Witz auf das Umstyling der Straßenrap-Ikone. Wir haben euch die sechs humorvollsten Reaktionen zusammengestellt:

1.

Ich werde meinen Kindern erzählen, dass das Eminem war. pic.twitter.com/2h3YAZBolj — Ali Aldi (@AliAldi44) June 27, 2022

2.

Hafti hat sich einfach von Haftbefehl zu Bußgeldbescheid entwickelt pic.twitter.com/58MDM1mgBC — Gadser™ (@GadserTm) June 28, 2022

3.

haftbefehl und shirin david 2022 colorized https://t.co/HXkimQMiJ1 — neuneuroschweinchen (@ullior) June 28, 2022

4.

haftbefehl hat einfach friseur und eisdiele verwechselt pic.twitter.com/cJAtzHLXDH — felix (@felixievich) June 28, 2022

5.

Hätte nie geglaubt, dass Haftbefehl und Marice Ernst von Bilderbuch eine Person sind. pic.twitter.com/jiH33oWTQF — Micha_am_Main (@Micha_am_Main) June 28, 2022

6.

Wie Haftbefehl auf Instagram verlauten ließ, soll es nicht mehr lange dauern, bis ein neues Album von ihm erscheint. Zuletzt veröffentliche er DAS WEISSE ALBUM (2020) und ein Jahr später DAS SCHWARZE ALBUM.

Kürzlich war er bereits gemeinsam mit Farid Bang und Capital auf der Single „Renn Renn“ zu hören. Der Song ist Teil eines gemeinsamen Albums von Farid und Capi, das am 15 Juli erscheinen und den Titel DEUTSCHRAP BRANDNEU tragen soll.