Capital Bra trennt sich: „Zerreißt euch bitte nicht das Maul darüber“ 

Capital Bra hat am 24. März in seiner Instagram-Story das Ehe-Aus verkündet: „Es geht eigentlich keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt.“

Ein Song sorgte bereits für Gerüchte

Schon länger kursierten Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden herum. Auslöser davon war vor allem sein Song „Es tut mir leid“, der im vergangenen Jahr erschien. Im Track rappt er von Schwierigkeiten in seiner Ehe und entschuldigt sich bei seiner Frau: „Das sind nicht irgendwelche Zeil’n / Ich weiß, du kannst mir nicht verzeih’n, du schläfst alleine ein.“

Seine (Ex-)Frau hält sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, es sind weder Bilder von ihr noch ihr Name bekannt. Sie sei aber Capital Bras „Jugendliebe“, denn die beiden waren seit 2014 ein Paar, hatten 2023 geheiratet und vier gemeinsame Kinder. In einem Interview mit RTL erzählte der Rapper mal: „Meine Frau hat ihre Traumhochzeit bekommen, wie sie sie sich seit der Kindheit gewünscht hat.“

Anscheinend gibt es kein böses Blut zwischen den beiden

Im März 2024 erklärte er noch gegenüber „BILD“: „Ich bin nicht getrennt. Ich bin auch nicht fremdgegangen.“ Er verriet damals auch, dass Distanz immer ein großes Thema in seiner Ehe gewesen sei. Als erfolgreicher Künstler sei er schließlich viel unterwegs und könne nicht immer so für seine Frau da sein, wie sie oder er es sich vielleicht wünschen würden.

Warum oder zu welchem Zeitpunkt die beiden sich letztendlich getrennt haben, ist nicht bekannt. In seinem Statement betonte der 30-Jährige jedoch: „Sie ist die Mutter meiner Kinder. Egal, was passiert, ich liebe sie dafür, dass sie mir gesunde Kinder geschenkt hat.“ Er wolle auch nicht, dass deswegen jetzt eine „große Welle gemacht wird“. Letztendlich richtet Capital Bra sich mit einer Bitte an seine Follower:innen: „Zerreißt euch bitte nicht das Maul darüber.“