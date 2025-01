Schüsse auf Bodyguard von Capital Bra: Was wir jetzt wissen

Der Personenschützer wurde von sechs von acht Schüssen getroffen, konnte aber noch die Polizei rufen.

Wais S., Bodyguard von Stars wie Capital Bra, Loredana und Jason Derulo, wurde Medienberichten zufolge am 30. Dezember 2024 in Essen mehrfach angeschossen, konnte aber selbst noch die Polizei informieren und so auch dafür sorgen, dass er rechtzeitig für eine Not-OP ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Inzwischen ist der Personenschützer wohl nicht mehr in Lebensgefahr.

Was geschah

Laut „Bild“, wo man sich auf Bekannte des Betroffenen beruft, wurde der Promi-Bodyguard am Bauch getroffen. Drei Schüsse, die er nicht abwehren konnte, erwischten ihn zudem an den Beinen. Weiterhin bekam er Streifschüsse ab. Sechs von acht Kugeln trafen Wais S. – er schaffte es schließlich, sich hinter einer Mauer zu verstecken und von dort aus die Polizei anzurufen.

Wer steckt dahinter?

Die Beamten folgten zügig dem Notruf und konnten so einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts im Gebüsch festnehmen, so die Info bei „Bild“. Eine Waffe wurde jedoch bisher nicht gefunden und auch ein mutmaßlicher weiterer Tatverdächtiger wird derzeit noch gesucht.

Dem Betroffenen zufolge erkannte er die Angreifer nicht und wisse auch nicht, warum man in der Nacht vor Silvester ihm angeblich auflauerte und dann auf ihn schoss. Die Polizei sucht nun nach Zeug:innen.

Die Stars, um die sich Wais S. in seinem Job kümmert, haben sich momentan noch nicht zu dem Angriff auf ihren Bodyguard geäußert.