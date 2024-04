Feuer bei Capital Bra: „Ich war Gott sei Dank wach“

Seine ganze Familie war daheim, als das Feuer ausbrach.

In der Nacht von Samstag (13. April) zu Sonntag (14. April) zündeten Unbekannte das Auto von Capital Bras Frau an, das vor dem Haus des Rapper geparkt war. Zum Zeitpunkt des Anschlags befand sich seine ganze Familie, inklusive seiner vier Kinder, daheim.

„Das war ein Mordanschlag“

Bei einem Feuerwehreinsatz auf dem Grundstück des 29-Jährigen konnte der brennende Mercedes rechtzeitig gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. „Ich war Gott sei Dank wach, habe alle geweckt. Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot,“ sagte Capital Bra gegenüber „Bild“. „Das war ein Mordanschlag. Diese Menschen haben mein Auto angezündet, die wollten mein Haus abbrennen.“

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der Musiker in einem Clip Aufnahmen des abgebrannten Fahrzeugs und offenbarte unter anderem, dass der Rauch auch in das Zimmer seiner Tochter eindrang. Außerdem warnte er die Verantwortlichen vor gesetzlichen Konsequenzen: „Für so was gibt es sehr, sehr, sehr hohe Strafen.“

Ermittlungen zu den Täter:innen laufen

Die Polizei bestätigte bereits, dass es auf dem Gelände des Hauses eines Künstlers ein Feuer gegeben hat. „Alles Weitere ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher. Capital Bra bat im Folgenden seine Follower:innen bei der Suche nach den Täter:innen um Unterstützung. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er eine Aufnahme von seiner Überwachungskamera, auf welcher sich drei vermummte Personen erkennen lassen. „Wer kennt diese 3 Hunde die Frauen und Kinder auf dem Gewissen haben?“, fragte er die Community.