Tory-Lanez-Klage: 100 Millionen nach Messerattacke im Gefängnis

16 Stiche, kollabierte Lunge: Tory Lanez fordert 100 Millionen Dollar nach Angriff.

Im Dezember 2022 nahm die Musikkarriere von Tory Lanez ein abruptes Ende. Damals wurde der Musiker zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er die US-Rapperin Megan Thee Stallion angeschossen hatte. Nun gibt es Neuigkeiten rund um seine Person und seine Gefängnisstrafe: Aktuell legt er sich mit der Justiz an.

Klage nach Messerattacke

Im Mai 2025 wurde Tory Lanez durch eine Messerattacke durch einen Mitinsassen verletzt. Dieser stach 16 Mal auf Rücken, Torso und Kopf des Künstlers ein. Nach dem Angriff wurde er im kritischen Zustand und mit einer kollabierten Lunge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus dem Vorfall zieht der Rapper nun Konsequenzen und verklagt das kalifornische Gefängnissystem auf 100 Millionen US-Dollar. In der Anklageschrift heißt es, die damalige Attacke sei „unprovoziert“ und „lebensbedrohlich“ gewesen.

Klage richtet sich gegen Gefängnis und Wärter

Die Klage von Daystar Peterson – so Tory Lanez’ bürgerlicher Name – richtet sich gegen das California Department of Corrections, die Einrichtung, in welcher er seine Strafe absitzt, sowie gegen deren Wärter.

Wie die „Associated Press“ und „ABC News“ berichten, lautet der konkrete Vorwurf gegen das Gefängnis, es sei unverantwortlich gewesen, den 33-Jährigen gemeinsam mit dem mutmaßlichen Täter Santino Casio, der eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes absitzt, in einer Zelle unterzubringen. So heißt es in der Klage: „Die Entscheidung, Casio bei Peterson unterzubringen, war eine bekannte oder hätte eine bekannte Gefahr sein müssen“, angesichts Tory Lanez’ „hoher Bekanntheit als Prominenter.“

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Darüber hinaus wird den Gefängnis-Wärtern vorgeworfen, nicht schnell genug auf den Vorfall reagiert und zu wenig zum Schutz des Musikers unternommen zu haben.

Unterschiedliche Reaktionen aus der Branche

Die Messerattacke vom Mai 2025 rief verschiedene Reaktionen in der Musikindustrie hervor. So rief der Rapper Drake eine Petition ins Leben, die sich für die Freilassung von Tory Lanez einsetzt. SZA dagegen sprach sich gegen den Inhaftierten aus, nachdem dessen Fans Megan Thee Stallion nach dem Schusswechsel im Jahr 2020 belästigt hatten.