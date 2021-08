„Bodak Yellow“ von Cardi B knackt die Milliarden-Marke auf YouTube

Mit „Bodak Yellow“ gelang Cardi B im Jahr 2017 der internationale Durchbruch. Der Song war insgesamt drei Wochen auf Platz eins der Billboard Charts 100 und es war der erste und einzige Song einer Rapperin, der Diamant-Status erreichte. Nun hat sie den nächsten Rekord gebrochen. „Bodak Yellow“ hat nach nur vier Jahren eine Milliarde Aufrufe auf YouTube erreicht – so schnell wie noch kein anderer Rap-Song einer Frau. Zum Vergleich, Eminem hat gut sieben Jahre für seinen Song „Not Afraid“ gebraucht und Nicky Minaj knackte mit dem Song „Anaconda“ nach sechs Jahren die Milliarde.

Cardi B schien es selbst kaum zu fassen und bedankte sich auf Twitter bei ihren Fans für die Unterstützung.

fifteen thousand dollars, A billion views later !!!!! Wow that’s crazy ! Super dope .Thank you all for all the support through out the years….. Back to the lab. Love & appreciate y’all . https://t.co/JOqz6nd5wl pic.twitter.com/vaxatTGsjZ

— iamcardib (@iamcardib) August 2, 2021