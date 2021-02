Cardi B streitet Plagiatsvorwürfe zu ihrem neuen Song „Up“ ab

Cardi B hat kürzlich ihre neue Single „Up“ veröffentlicht. Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung warfen zwei Rapper ihr vor, ihren Song kopiert zu haben. Die Rapperin streitet diese Vorwürfe ab.

Nach dem riesigen Erfolg – und Kontroversen – zu ihrem Song „WAP“, veröffentlichte Cardi B am Freitag ihre neue Nummer. Die Hashtags „Cardi B“ und „Up“ trendeten immer wieder auf Twitter, während das offizielle Musikvideo bereits am Samstagnachmittag 13 Millionen Views erreichte. Mittlerweile sind es knapp 23 Millionen.

Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung des Songs wurde sie des Plagiats beschuldigt. Die Rapper Mir Fontane und Mir Pesos werfen Cardi B auf Twitter vor, den Songtext zu ihrem 2020 veröffentlichten Lied „Stuck“ übernommen zu haben. Letzterer lud auf seinem Twitter-Account ein Video hoch, in dem er den Chorus beider Songs verglich. Zudem schrieb er über dem Foto „Wir wollen mein Geld“.

Cardi B reagierte prompt auf die Anschuldigungen und veröffentlichte auf Twitter ein Live-Video vom 7. August 2020. In dem Video, in dem auch Rap-Kollegin Megan Thee Stallion zu sehen ist, singt Cardi B die Textzeilen zu dem Chorus ihres kürzlich veröffentlichten Songs. Zu dem Video schrieb sie: „7. August. Jetzt geht schauen, wann er seinen Song veröffentlicht hat“.

In einem weiteren Post äußerte sie sich weiter und gab an die benannten Rapper nicht einmal zu kennen:

Naaa im the type of person that avoids problems & court days .If i get inspired by a song I wouldn’t mind giving a percentage or couple of thousand but I never Hurd if this man .I’m glad while I was recording this song in August I was playing wit the hook on this live https://t.co/xiYLOoj4Vd

— iamcardib (@iamcardib) February 5, 2021