Foto: Getty Images for Fashion Nova, Rich Fury. All rights reserved.

Wie man sich zur Marke macht, hat Cardi B bestens verstanden. Ihr Gestus, ihre Kleidung und ihre vielen verschiedenen Frisuren haben die US-amerikanische Rapperin unverkennbar gemacht. Nun geht sie einen weiteren Schritt und möchte sich eine ihrer Catchphrases markenrechtlich schützen lassen. Demnach wäre die Verwendung des Ausruf „Okurrr“ allein ihr vorbehalten – etwa in Form von Merchandising-Aufdrucken. Das gilt sowohl für die Schreibweise mit zwei als auch mit drei „R“s – nur um auf Nummer Sicher zu gehen. So berichtet es das Magazin „The Blast“.

Was „Okurrr“ überhaupt bedeutet, erklärte Cardi B letztes Jahr in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon. „It’s like a cold pigeon in New York City“, erklärte sie dort in einem Catchphrase-Special. Na denn.

Dieses Jahr ist Cardi B auch in Deutschland als Headliner auf dem Wireless Festival live zu sehen. Im April 2018 hatte sie ihr jüngstes Album INVASION OF PRIVACY veröffentlicht, das durchweg positive Resonanz erhielt.

