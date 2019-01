Wireless Germany 2019: Cardi B als Festival-Headliner bestätigt

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Dia Dipasupil. All rights reserved.

US-Rapperin Cardi B ist als zweiter Headliner des Wireless Germany Festivals bestätigt worden. Wie auch der zuvor bestätigte Travis Scott wird die Musikerin, die mit „Bodak Yellow“ als erste Rapperin Platz 1 der US-Single-Charts erreichte, beim Open Air im Alten Rebstockpark in Frankfurt am Main ihre einzige deutsche Festivalshow im Jahr 2019 performen.

Darüber hinaus gaben die Veranstalter des Festivals, das nach seiner Premiere in der Frankfurter Commerzbank-Arena 2017 zum zweiten Mal in Deutschland stattfindet, bekannt, dass ab sofort Tagestickets im freien Verkauf erhältlich sind. Eintrittskarten für einen der beiden Festivaltage am 5. und 6. Juli kosten 75 Euro. Die Kombitickets für beide Veranstaltungstage sind auch weiterhin im Verkauf und zum Preis von 139 Euro erhältlich. Auch interessant Jahresrückblick Zwischen Trump-Caps und Pulitzer-Preisen: Was US-HipHop 2018 angestellt hat

Wer sich gerne bereits ein Tagesticket kaufen möchte, aber nicht sicher ist, wen der bereits bestätigten Acts er für sein Geld live erleben kann, kann sich die bisherige Tageseinteilung hier ansehen:

Freitag, 5. Juli 2019:



Azet & Zuna

Ghali

J Balvin

James Blake

Khea

Lil Baby

Marteria & Casper

Shirin David

Ski Mask The Slump God

Travis Scott

Ufo361

YBN Cordae

u.a.

Samstag, 6. Juli 2019:



Bausa

Bonez MC & RAF Camora

Cardi B

Fero47

G-Eazy

Gunna

KC Rebell

Migos

Rae Sremmurd

Rich the Kid

Rita Ora

Summer Cem

u.a.

Weitere Infos zum Festival und zum Ticketkauf findet Ihr auf der Wireless-Germany-Website.