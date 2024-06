Caribou kommt noch im Juni für ein DJ-Set nach Berlin

Alle Infos zum exklusiven Event am Sonntag, den 23. Juni, gibt’s hier.

Dan Snaith, alias Caribou, hat sich bereits im April mit seiner ersten neuen Musik als Caribou seit zwei Jahren zurückgemeldet. Und die bratzte so richtig schön. Doch bevor er die frisch veröffentlichten Tracks „Honey“ und „Broke My Heart“ im Februar 2025 auch in Europa (am 14. Februar im Berliner Velodrom) live vorstellt, gibt es jetzt schon einen Vorgeschmack auf Caribous musikalische Qualitäten – zumindest als DJ.

Am Sonntag, den 23. Juni, wird er nämlich einen DJ-Gig in der Hauptstadt abliefern. Auf dem Instagram-Kanal von dem Kanadier gibt es die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung kostenlos anzumelden.

Alle Infos zum DJ-Gig im Überblick

Sobald man seine Mail-Adresse hinterlegt hat, folgen weitere Infos im E-Mail-Postfach. Konkret heißt es in der Nachricht:

BERLIN FREE PARTY

CARIBOU (DJ) with

AHADADREAM & KONTRONATURA

SUNDAY JUNE 23RD

FROM 2PM -10PM

LOCATION:

Valley (Revier Südost)

Schnellerstr 137 – 11439 Berlin

TIME TABLE:

2 – 4pm – KONTRONATURA

4 – 6pm – AHADADREAM

6 – 10pm – CARIBOU DJ

entry is first come, first served. come early!

Wer also sichergehen will, dass er oder sie das DJ-Set des Electro-Meisters nicht verpasst, weil einfach kein Platz mehr im Venue ist, sollte pünktlich er erscheinen. Ab 14 Uhr heizt Kontronatura ein, ab 16 Uhr löst Ahadadream ab und von 18 bis 22 Uhr beendet Dan Snaith das Wochenende mit einem Caribou-DJ-Set.