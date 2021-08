Nach Herzattacke: „Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk geht es „großartig“

Nach der Schockmeldung um Bob Odenkirks Herzattacke vom 27. Juli gab der „Better Call Saul“-Darsteller vergangene Woche via Twitter Entwarnung. Jetzt bedankte sich Odenkirk erneut für die unzähligen Genesungswünsche und verkündete: „Es geht mir großartig.“ Die Erwartungen an ihn sollten Fans jedoch etwas zurückschrauben.

Aus zunächst unersichtlichen Gründen war Odenkirk bei den Dreharbeiten zur finalen Staffel der Serie „Better Call Saul“ zusammengebrochen. Nachdem er bereits den behandelnden Ärzt*innen, seinen Fans und seiner Familie für die vielfache Unterstützung gedankt hatte, gab der 58-jährige Schauspieler nun erneut ein Update.

„Es geht mir großartig“, beginnt der Tweet, „ich hatte meine ganz eigene ‚Ist das Leben nicht schön?‘-Woche mit Menschen, die darauf bestehen, dass ich die Welt ein bisschen besser mache“. In dem Filmklassiker von 1946 bekommt der depressive George Bailey kurz vor Weihnachten aufgezeigt, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn er nie geboren worden wäre.

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable!

