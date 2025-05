Cassie nach Diddy-Prozess im Krankenhaus: Kommt das Baby?

Drogen, Waffen, Babyöl: Fotos der Funde in Diddys Villa veröffentlicht

Casandra „Cassie“ Ventura sagte in den vergangenen Wochen regelmäßig als Zeugin im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs aus. Jetzt scheint die Sängerin jedoch eine Pause von den Gerichtsverhandlungen machen zu müssen. Medienberichten zufolge soll sie sich aktuell im Krankenhaus befinden und womöglich bald ihr drittes Kind zur Welt bringen.

„Extrem herausfordernde“ Prozesstage für Cassie

Cassies Ex-Freund, Sean Combs, steht seit Anfang Mai wegen Verdachts auf schwere Sexual- und Gewaltverbrechen vor Gericht. Die Musikerin gilt als eine der wichtigsten Zeug:innen im Prozess: 2023 verklagte sie Combs wegen angeblich jahrelangen Missbrauchs. Obwohl die Klage außergerichtlich verhandelt und beigelegt wurde, stellten sich danach zahlreiche weitere mutmaßliche Opfer gegen den Rapmogul. Mittlerweile gibt es über 100 weitere Klagen mit ähnlichen Vorwürfen.

Ventura selbst beschrieb „Bild“ zufolge die vergangenen Prozesstage als „extrem herausfordernd“, nannte sie aber auch „bemerkenswert ermutigend und heilend für mich“. Im Kreuzverhör sei sie nach Fragen zu besonders anstößigen Sexpraktiken in Tränen ausgebrochen. Die Anklage und auch der Richter zeigten sich daraufhin besorgt, da sie hochschwanger ist und „das Baby jederzeit kommen“ könnte.

„Die Wehen stünden wohl kurz bevor“

Aktuell soll sich Cassie im achten Monat ihrer Schwangerschaft befinden. Im Februar 2025 verkündete sie via Instagram, dass sie bereits ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Alex Fine erwartet. „TMZ“ zufolge befindet sich die 38-Jährige nun im Krankenhaus auf der Entbindungsstation und „die Wehen stünden wohl kurz bevor“.

Cassie: Model und Sängerin

Mehr zu Cassie: Casandra Ventura, wie sie bürgerlich heißt, wurde am 26. August 1986 in New London im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Zunächst arbeitete sie als Model, bevor der Produzent Ryan Leslie auf sie aufmerksam wurde. Leslie war es auch, der Venturas Song „Me & U“ produzierte – ein R&B-Hit, der bis auf Platz 3 der US-Charts kletterte. Veröffentlicht wurde der Titel auf Bad Boy Records, dem Label von Sean Combs.

Schon bald verband Ventura und Combs mehr als nur eine geschäftliche Beziehung. Zehn Jahre lang, von 2008 bis 2018, waren die beiden ein Paar. Zunächst wirkte das wie eine glamouröse Promi-Beziehung – doch was heute vor Gericht zur Sprache kommt, zeichnet ein ganz anderes Bild.

Laut ihrer Aussage war die Beziehung geprägt von Kontrolle, Gewalt und psychischer Manipulation. Ventura behauptet, Combs habe sie über Jahre hinweg körperlich misshandelt, eingeschüchtert und abhängig gemacht. Sie schilderte zudem, dass Combs sie immer wieder zu sexuellen Handlungen gezwungen habe – unter anderem im Rahmen sogenannter „Freak-Offs“: Sexpartys, bei denen sie unter Drogeneinfluss fremde Männer befriedigen musste, während Combs zusah und alles filmte.