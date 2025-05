Cassie Ventura vor Gericht: „Die Freak-Offs waren mein Job“

Im laufenden Gerichtsverfahren hat die Sängerin Cassie Ventura neue Details über ihre Beziehungen zu Sean „Diddy“ Combs und Rapper Kid Cudi preisgegeben. Während ihrer Aussage am Donnerstag (15. Mai) erklärte Ventura laut „TMZ“, dass sie 2011 während einer Beziehungspause mit Combs eine romantische Beziehung zu Kid Cudi eingegangen sei, jedoch weiterhin von Combs organisierte und inszenierte „Freak-Offs“, also gefilmte Swinger-Partys, mit Combs gehabt habe.

Der Prozess hat bereits in den vergangenen Monaten für erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt, da mehrere Zeuginnen Aussagen über den Rapper machten. Venturas Aussagen stehen dabei im Mittelpunkt der Anklage, in der sie Sean Combs der körperlichen und psychischen Gewalt sowie der Manipulation und Einschüchterung beschuldigt.

Cassies Aussage zu den Swinger-Partys

Laut Ventura seien diese „Freak-Offs“ für sie „ein Job“ gewesen. Die Aussagen wurden während des Kreuzverhörs gemacht, in dem Ventura ihre bisherigen Behauptungen präzisierte. Sie hatte bereits am Mittwoch (14. Mai) ausgesagt, dass Combs während eines dieser Treffen ihr Telefon durchsucht und so von ihrer Beziehung zu Kid Cudi erfahren habe. Combs habe das Material zudem als Erpressungsmittel genutzt, um Ventura bei sich zu halten. Ventura schilderte, wie der Rapper die Videos immer wieder eingesetzt habe, um sie zu verletzen und einzuschüchtern.

Ventura berichtete zudem von einer angeblichen Drohung, die Combs gegen Kid Cudi ausgesprochen haben soll. Nach ihren Angaben habe Combs angedeutet, dass Kid Cudis Auto in die Luft gesprengt würde. In ihrer im Jahr 2023 eingereichten Klage behauptete Ventura, dass es tatsächlich zu einer Explosion gekommen sei, über die auch die „New York Times“ berichtet hat.

Musikalische Zusammenarbeit als Auslöser

Ventura gab an, dass Sean Combs 2011 selbst den Kontakt zwischen ihr und Kid Cudi hergestellt hätte. Geplant gewesen sei eine musikalische Zusammenarbeit der beiden Künstler. Combs, der als erfolgreicher Produzent zahlreiche Musikprojekte ins Leben rief, soll jedoch zunehmend misstrauisch gegenüber Venturas Kontakten geworden sein. Laut Ventura habe sich dieses Misstrauen in aggressiven Kontrollversuchen und manipulativen Verhaltensweisen geäußert. Diese Aussagen werfen ein neues Licht auf die damaligen Ereignisse und die Dynamik zwischen den beteiligten Personen. Combs hat sich bisher nicht öffentlich zu den jüngsten Aussagen Venturas geäußert. Ein Vertreter des Musikproduzenten lehnte laut „TMZ“ eine Stellungnahme ab.