Dawn Richard sagt: Diddy hat Cassie mit Pfanne beworfen & mit Tod gedroht

Im laufenden Verfahren gegen den US-Rapper Sean „Diddy“ Combs sind vor dem New Yorker Gericht neue Vorwürfe zu seinem angeblich gewalttätigen Verhalten gegenüber seiner Ex-Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura geäußert geworden. Die Sängerin Dawn Richard, eine frühere Freundin Venturas und ehemalige Mitarbeiterin von Combs, trat als Zeugin auf und schilderte einen neuen Vorfall.

Angriffe und Todesdrohungen laut Aussage von Dawn Richard

Dawn Richard sagte vor Gericht aus, dass der heute 55-jährige Combs seine damalige Partnerin im Jahr 2009 während eines Angriffs mit einer Bratpfanne beworfen habe. Combs habe Ventura zudem mehrfach körperlich angegriffen, so die 41-Jährige: „Er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund“ (Zitate via „Spiegel“). Nach dem Vorfall mit der Bratpfanne habe Combs ihr und einer weiteren Zeugin gedroht, sie würden „verschwinden“, sollten sie mit jemandem über den Vorfall sprechen. Auf Nachfrage erklärte Richard, dass er damit wohl gemeint hätte, „dass wir sterben könnten.“

Richard sagte zudem aus, dass Combs’ Angestellte wiederholt Zeugen seiner Gewaltausbrüche gewesen seien – ohne einzugreifen: „Sie haben nichts unternommen.“ Die Verteidigung versuchte, Richards Glaubwürdigkeit infrage zu stellen, indem sie betonte, die Zeugin sei wütend auf Combs, weil er angeblich ihre Karriere ruiniert habe. Darüber hinaus läuft derzeit eine Zivilklage – Richard gegen Combs, in der sie ihm vorwirft, ihr zustehende Einnahmen nicht ausgezahlt zu haben.

Weitere Zeugin schildert Kontrollverhalten und Gewalt

Neben Dawn Richard sagte auch Kerry Morgan, eine weitere enge Vertraute und Freundin Venturas, vor Gericht aus. Sie berichtete, Ventura habe Combs nicht verlassen können, weil dieser ihr Leben vollständig kontrolliert habe – eine Darstellung, die auch Ventura selbst bei ihrer Aussage bestätigte.

Morgan schilderte zwei Vorfälle, bei denen sie Zeugin angeblich körperlicher Übergriffe Combs‘ auf Ventura wurde. Außerdem berichtete sie laut „Spiegel“, selbst Opfer von Gewalt durch Combs geworden zu sein: Er habe sie gewürgt und mit einem Kleiderbügel auf den Kopf geschlagen. Nach dem Angriff habe Ventura sie gedrängt, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterschreiben. Im Gegenzug soll Combs ihr 30.000 US-Dollar gezahlt haben. Morgan beendete nach diesem Vorfall den Kontakt zu Ventura.

Schwere Anklagepunkte – Combs pocht auf seine Unschuld

Die Aussagen sind Teil eines umfassenderen Strafverfahrens, in dem Combs unter anderem wegen mutmaßlichen Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer schwerer Delikte angeklagt ist. Seit Mitte September 2024 befindet sich der Rapper in Untersuchungshaft. Combs weist sämtliche Anschuldigungen zurück und plädiert auf nicht schuldig. Seine Verteidigung gab allerdings in ihrem Eröffnungsplädoyer zu, dass Combs in der Vergangenheit gegenüber Frauen gewalttätig gewesen sei, bestritt jedoch die Vorwürfe im Zusammenhang mit Sexhandel entschieden.

Staatsanwaltschaft will Gewaltmuster aufzeigen

Obwohl Combs nicht explizit wegen Körperverletzung angeklagt ist, will die Staatsanwaltschaft mit Zeug:innenaussagen, wie jener von Dawn Richard, ein Muster gewalttätigen Verhaltens belegen. Ziel ist es, zu zeigen, dass Sean Combs seine frühere Partnerin durch Gewalt unter Druck setzte und so auch zu sexuellen Handlungen mit anderen Männern zwang. Im Falle einer Verurteilung droht dem Musiker eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess ist auf rund acht Wochen angesetzt.