Cassies Mutter sagt: Diddy erpresste sie mit Sexvideos & erzwang 20.000 Dollar

Im laufenden Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs hat Regina Ventura, die Mutter der Sängerin Cassie, schwere Vorwürfe gegen den Rapper erhoben. Sie sagte aus, dass Combs sie unter Druck gesetzt habe, ihm 20.000 US-Dollar zu zahlen, nachdem er damit gedroht hatte, intime Aufnahmen in Form der „Freak-Off“-Tapes von Cassie zu veröffentlichen. Der Prozess gegen Diddy dreht sich unter anderem um schwere Vorwürfe wie Menschenhandel, Erpressung und Prostitution.

Drohungen wie Beziehung zu Kid Cudi

Regina Ventura schilderte vor Gericht, wie sie im Dezember 2011 eine E-Mail von Combs erhielt, in der er mit der Veröffentlichung von zwei Sex-Videos ihrer Tochter drohte – eines davon sollte an Weihnachten veröffentlicht werden. Diese Drohungen kamen kurz nachdem Cassie eine Beziehung mit dem Rapper Scott „Kid Cudi“ Mescudi begonnen hatte und Diddy davon Wind bekam, berichtete „E! News“.

„Ich fühlte mich körperlich krank, als ich die E-Mail las“, so Cassies Mutter Regina Ventura vor Gericht. „Ich konnte es nicht fassen, dass er so etwas tun würde. Er wollte meiner Tochter wehtun und verlangte 20.000 US-Dollar, weil sie jetzt mit jemand anderem zusammen war.“ Um das Geld aufzutreiben, nahm die Familie einen Hauskredit auf, wie die Mutter erklärte: „Das war die einzige Möglichkeit, um an das Geld zu kommen.“

Neben den Drohungen berichtete Ventura auch von Verletzungen, die ihre Tochter nach eigenen Angaben durch Combs erlitten habe. „Sie war blau und verletzt, und ich wollte sicherstellen, dass wir das dokumentieren“, sagte sie laut „E! News“ vor Gericht und zeigte Fotos der Wunden.

Cassies eigene Aussage und Verteidigungsverzicht

Die Mutter der Sängerin ist nicht die einzige Zeugin, die Diddy körperliche Gewalt gegenüber Cassie vorwirft. So erzählte Dawn Richard, ehemalige Sängerin der Gruppe Danity Kane und Freundin von Cassie, dass sie 2009 beobachtet habe, wie Combs Cassie Ventura mit einer Bratpfanne voller Eier attackierte. „Er kam die Treppe herunter, suchte sein Handy und warf sie zu Boden. Dann versuchte er, sie zu treten. Sie fiel auf den Boden und zog sich schützend zusammen“, berichtete Richard laut „E! News“ im Gerichtssaal.

Cassie selbst hatte bereits vor Gericht ausgesagt, dass die Drohungen von Combs dazu führten, dass sie ihre Beziehung zu Kid Cudi beendete. „Es gab zu viel Unsicherheit, wenn wir weiter zusammenblieben. Sean sagte, er würde uns beiden wehtun“, so die Sängerin. Die Verteidigung verzichtete nach der Aussage der Mutter darauf, sie zu befragen.

Regina Ventura berichtete zudem, dass Combs sie persönlich kontaktiert habe, um die 20.000 US-Dollar einzufordern – eine Summe, die er angeblich als Rückzahlung für Investitionen in Cassie Venturas Karriere forderte.