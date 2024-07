Céline Dion und Lady Gaga sollen sich für ein musikalisches Olympia-Spektakel vereinen.

Die Spannung rund um die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris steigt – und die Gerüchteküche brodelt. Berichten zufolge planen Céline Dion und Lady Gaga ein gemeinsames Duett. Das Duo soll den Édith-Piaf-Klassiker „La Vie en Rose“ singen, was die Vorfreude auf das Event enorm anheizt.

Frankreichs amtierende Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra entfachte mit einer kryptischen Bemerkung die Spekulationen. In der Frühstückssendung „Bonjour“ des französischen Senders TF1 sagte Oudéa-Castéra, die Anwesenheit der Sängerin in der französischen Hauptstadt sei „kein Zufall“. Oudéa-Castéra gab zwar keine endgültige Antwort, sagte aber: „Es gibt eine Vielzahl von möglichen Rollen bei einer Eröffnungsfeier“.

Daraufhin bestätigte nun der französische Journalist Thierry Moreau auf X, dass Dion und Gaga tatsächlich den Piaf-Klassiker bei der Eröffnungsfeier präsentieren werden. Das vierstündige Spektakel der Eröffnungsfeier soll entlang der Seine und am Fuße des Eiffelturms stattfinden. Musik spielt seit jeher eine große Rolle bei den Olympischen Spielen, und auch dieses Jahr sind die Erwartungen hoch.

Erstes Konzert nach Absage der „Courage“-Welttournee

Für Céline Dion wäre dies ein besonderes Comeback. Es wäre ihr erster Auftritt, seit sie ihre nordamerikanische „Courage“-Welttournee aufgrund ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung, absagen musste. Dion hat auf Instagram bereits angedeutet, dass sie an der Veranstaltung teilnehmen wird. „Jedes Mal, wenn ich nach Paris zurückkehre, erinnere ich mich daran, dass es noch so viel Schönheit und Freude auf der Welt zu erleben gibt. Ich liebe Paris, und ich bin so glücklich, wieder hier zu sein!“, schrieb sie unter einen Post auf Instagram.

Auch Lady Gaga wurde in den Tagen vor der Eröffnungsfeier in Paris gesichtet. Am 22. Juli winkte sie Fans zu und posierte für Fotos. Ein Fan-Video zeigt die Sängerin, wie sie ein Herz aus der Hand formte und ihre Bewunderer begrüßte. Ein kürzlich veröffentlichtes Video der Olympischen Spiele deutet ebenfalls auf ihre Teilnahme hin, indem eine vermummte Person gezeigt wird, die viele für Gaga halten. Die Botschaft im Video lautet: „Ihr habt noch nichts gesehen. Wir sehen uns am 26. Juli.“

Clueso unterstützt deutsches Team mit neuem Song

Während die Welt auf das offizielle Lied der Olympischen Spiele 2024 wartet, hat das deutsche Team bereits seinen Song vorgestellt. Der Sänger Clueso, bekannt für Hits wie „Gewinner“ und „Chicago“, hat den Song „Für immer jetzt“ als musikalische Begleitung für die deutschen Athleten komponiert. Clueso betonte in der Vergangenheit bereits die motivierende und verbindende Kraft der Musik, die Athleten auf ihrem Weg zu den Spielen unterstützt.

Ein weitere Attraktion der diesjährigen Spiele ist die Teilnahme des US-Rappers Snoop Dogg als Fackelträger. Der 52-Jährige bestätigte auf Instagram, dass er am Eröffnungstag, dem 26. Juli 2024, zu den letzten Fackelträgern der Sommerspiele in Paris gehören werde. Musikalische Highlights bei den Olympischen Spielen sind keine Neuheit. Von Whitney Houstons „One Moment in Time“ bis hin zu Freddie Mercurys „Barcelona“ haben viele Songs Geschichte geschrieben. Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt. Es wird erwartet, dass die Stadt erneut ein unvergessliches Sportfest ausrichtet, wie sie es bereits in den Jahren 1900 und 1924 getan hat.