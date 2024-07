Wird Lady Gaga bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftreten?

Fans spekulieren, dass der Popstar bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftreten werde – jetzt wurde sie in Paris gesichtet.

Bereits seit Mitte Juli gibt es in den sozialen Medien Gerüchte, dass Lady Gaga bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris performen werde. Die Spekulationen wurden nun noch einmal angeheizt, nachdem die Sängerin in der französischen Hauptstadt gesehen worden ist. Aber was spricht tatsächlich dafür, dass die 38-Jährige die musikalische Begleitung der diesjährigen Olympischen Spiele liefern könnte?

Die Olympischen Spiele 2020

2021 enthüllten durchgesickerte Dokumente, dass Lady Gaga bereits bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio hätte auftreten sollen. Diese wurde allerdings aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2021 verschoben, wodurch es dann nicht mehr zum Gig des Popstars kam. Doch auch 2024 scheinen Fans einige Beweise für einen potenziellen Auftritt bei der Eröffnungsfeier zu finden. Laut Angaben von „Uproxx“ soll der künstlerische Leiter der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Sommerspiele 2024, Thomas Jolly, am 11. Juli Gaga auf Instagram gefolgt sein und so die ersten Annahmen über eine Zusammenhang zwischen der Sängerin und den Olympischen Spielen ausgelöst haben. Außerdem teilte die offizielle Instagramseite der Olympischen Spiele ein Video, in dem eine Person in einem schwarzen Lederoutfit mit Kapuze zu sehen ist. Um wen es sich handelt, ist nicht zu erkennen, allerdings tippen die meisten User:innen in der Kommentarspalte auf Lady Gaga.

Lady Gaga in Paris

Nun kam es für viele Fans zu einer inoffiziellen Bestätigung von Lady Gagas Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024. Grund dafür ist die Anwesenheit der „Pokerface“-Sängerin in Paris. Am Montag (22. Juli) wurde der Popstar dabei gesichtet, wie sie Fans in Paris zuwinkte und ihnen Küsse zuwarf. Zudem zeigt ein Clip auf X, wie Lady Gaga gemeinsam mit ihrem Freund Michael Polansky aus einem Auto aussteigt und in ein Hotel geht. Das scheint für einige User:innen er ultimative Beweis dafür zu sein, dass die Künstlerin bei der Spielen auftreten wird. So behauptete ein X-Post, dass Gaga nach „den Proben“ für ihren Auftritt im Hotel eincheckte.

Bislang gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung für Lady Gagas Teilnahme an den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris. Weder durch die Sängerin noch die Veranstalter des Sportevents. Die Olympischen Spiele 2024 starten am 26. Juli.