Chappell Roan verlangt Entschuldigung von „unhöflichen“ Fotografen

Die Sängerin will sich keine Respektlosigkeit gefallen lassen. Also macht sie klare Ansagen.

Respektlosigkeit vergisst sie wohl nicht so schnell: Am Freitag (25. Oktober) lief Chappell Roan über den roten Teppich bei der Premiere von Olivia Rodrigos Film „Guts World Tour“ in Los Angeles und konfrontierte dort einen Fotografen, der wohl auf einer Grammy-Party nicht so nett zu ihr war.

Roan wollte eine Entschuldigung

Eine Aufnahme des Momentes gibt wieder, wie Roan einen ganz bestimmten der Fotografen auf der Veranstaltung erspäht und mit dem Finger auf ihn zeigt. Man hört sie sagen: „Du hast mich auf der Grammy-Party angeschrien. Ja, ich erinnere mich. Du warst so unhöflich zu mir. Und ich verdiene eine Entschuldigung dafür. Du musst dich bei mir entschuldigen.“ Ob der Fotograf auf die Ermahnung reagierte, ist bisher ungewiss, da das Video kurz danach endet.

Roan steht für sich selbst ein

Es handelte sich hierbei aber nicht um Roans erste Auseinandersetzung mit der Presse. Bereits bei den diesjährigen MTV VMAs teilte die Sängerin verbal aus. Während sie für Fotos posierte, rief ihr ein Fotograf zu, sie solle „die Klappe halten“. Das ließ sich Roan nicht zweimal sagen und gab den gleichen Wortlaut zurück. Dann fügte die 26-Jährige mit einem erhobenen Zeigefinger noch hinzu: „Nicht mit mir“.

„Entertainment Tonight“ erklärte sie dazu: „Ich glaube, für jemanden, der viel Angst vor Leuten hat, die ihn anschreien, ist der Rote Teppich furchtbar. Und ich habe zurückgeschrien. Ich habe zurückgeschrien! So schreist du mich nicht an.“