BTS: Vorteile der ARMY MEMBERSHIP – Weverse-Shop, Tickets und Community

Exklusiver Ticketvorverkauf, limitierte Merchandise-Drops und weltweite Fan-Community ... you name it.

Die K-Pop-Gruppe BTS kündigte nach knapp vier Jahren Pause ihr Comeback an – musikalisch wie auch live. Am 20. März 2026 kommt das fünfte gemeinsame Album mit dem Titel ARIRANG auf den Markt. Im April startet die Welttournee in ihrer Heimat Südkorea. Eine sogenannte ARMY MEMBERSHIP hat für Fans einige Vorteile. Wer sich zum Beispiel bis Mitternacht auf den 19. Januar im Weverse-Shop registrierte, hat eine größere Chance auf Tickets – da es einen exklusiven Vorverkauf für Mitglieder gibt.

Was steckt hinter dem Fan-Namen?

Die Bezeichnung „ARMY“ steht für Adorable Representative M.C. for Youth, was auf Deutsch sinngemäß liebenswerte repräsentative Stimme der Jugend bedeutet. Der Name beschreibt die Fans als eine unterstützende, hörbare und engagierte Gemeinschaft, die die Botschaften von BTS mitträgt.

Gleichzeitig greift „ARMY“ den Bandnamen BTS (Bangtan Sonyeondan) auf, der übersetzt etwa „kugelsichere Pfadfinder“ bedeutet und für Schutz vor Kritik, Vorurteilen und negativen Einflüssen steht. Die militärische Symbolik verbindet beide Namen inhaltlich: BTS und ARMY bilden gemeinsam eine Einheit, die füreinander einsteht, sich gegenseitig stärkt und die Werte von Zusammenhalt, Loyalität und Widerstandskraft verkörpert.

Bevorzugter Zugang, exklusive Inhalte und Rabatte

Eine ARMY MEMBERSHIP im Weverse-Shop für BTS bietet Fans deutliche Vorteile durch bevorzugten Zugang zu limitierten Produkten und exklusiven Releases. So können Mitglieder beispielsweise frühzeitig Gadgets für die Tour erwerben, wie offizielle Lightsticks, spezielle Konzert-Accessoires oder limitierte Fanartikel. Zusätzlich erhalten ARMY-Mitglieder Zugang zu exklusiven Inhalten wie besonderen Fotos, Videos oder Behind-the-Scenes-Material. Abgerundet wird das Angebot durch exklusive Rabatte und Mitgliederaktionen, um die Exklusivität und die Bindung der Fans an die Gruppe zu gewährleisten.

Starke Gemeinschaft, soziale Projekte, globale Wirkung

Die ARMY MEMBERSHIP stärkt zudem das Gefühl einer weltweiten Gemeinschaft, in der Fans über Länder- und Kulturgrenzen hinweg verbunden sind. Als Teil der ARMY engagieren sich Mitglieder gemeinsam in sozialen Projekten, unterstützen wohltätige Aktionen und setzen sich für positive gesellschaftliche Veränderungen ein.

So organisiert die ARMY weltweit Spendenaktionen für Bildungsprojekte, Katastrophenhilfe oder psychische Gesundheit, oft inspiriert durch Botschaften und Jubiläen von BTS. Ein bekanntes Beispiel ist die Unterstützung von Initiativen wie Black Lives Matter oder UNICEF-Kampagnen gegen Gewalt an Kindern. Diese kollektive Kraft verleiht der Fangemeinschaft eine globale Wirkung, die weit über Musik und Merchandise hinausgeht und die Werte von BTS – Zusammenhalt, Respekt und gegenseitige Unterstützung – aktiv in die Welt trägt.

Anstehender Ticketvorverkauf

Der Vorverkauf von Ticketmaster läuft in zwei Phasen ab: dem regulären Vorverkauf und dem ARMY MEMBERSHIP PRESALE. Letzterer bietet Fans mit Mitgliedschaft entscheidende Vorteile. Der ARMY MEMBERSHIP PRESALE startet bereits am 22. Januar 2026 um 13:00 Uhr und damit zwei Tage vor dem regulären Vorverkauf.

Für alle ohne Mitgliedschaft beginnt dieser am 24. Januar 2026 um 13:00 Uhr. Im Vorhinein konnten Mitglieder drei der insgesamt 79 Konzerte priorisieren – was allerdings keine Garantie für Tickets darstellt. Die Band kommt auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 11. und 12. Juli 2026 sind Gigs der Jungs in der Münchner Allianz Arena geplant – dort wird die Gruppe auf einer 360-Grad-Bühne für jeweils 75.000 Zuschauer:innen performen.

