Harry Styles ist verlobt? Schockwellen bei Fans nach Kravitz-Gerüchten

Harry Styles und Zoë Kravitz sollen angeblich verlobt sein – Fans reagieren mit Schock, Channing Tatum postet ein trauriges Gedicht.

Harry Styles und Zoë Kravitz sind verlobt – zumindest laut eines Insiders, der sich gegenüber dem „People Magazine“ äußerte. Das Paar wurde bereits mehrfach gemeinsam fotografiert: bei Spaziergängen in New York und Rom sowie vor dem Berghain in Berlin. Fans und Medien waren sich sicher, dass die beiden zumindest daten. Nun wurde die Zwei beim Herumlaufen in London gesichtet. Die Fotos von Kravitz und Styles gingen in kürzester Zeit viral. Denn Kravitz trägt einen großen Ring an ihrer Hand. Die Fans vom Popsänger haben Meinung dazu.

Schock unter Fans

Die Reaktionen auf die vermeintliche Verlobung fallen unterschiedlich aus. Styles, der als Teil der Boyband One Direction als Teenie-Crush einer ganzen Generation galt, löst mit seiner neuen Beziehung und der bevorstehenden Eheschließung bei vielen Fans Schockwellen aus. Sie können es nicht wahrhaben, dass ihr Celebrity-Lover nun für immer vergeben scheint.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die beiden sollen sich laut Medienberichten seit etwa acht Monaten daten – nun glitzert ein großer Ring an Kravitz‘ Finger. Viele sind sich jedoch sicher, dass die Beziehung nicht halten wird. Auf TikTok gelten beide Stars als „Relationship Hopper“, deren Beziehungen erfahrungsgemäß nicht lange andauern. Styles war bis vor Kurzem mit Taylor Russell liiert und davor mit Olivia Wilde zusammen, die ihn damals für seine erste große Kinohauptrolle in „Don’t Worry Darling“ castete.

Nicht Kravitz‘ erste Verlobung

Für die Tochter von Lenny Kravitz ist dies nicht die erste Verlobung. Bereits 2019 heiratete die Schauspielerin den Mimen Karl Glusman, trennte sich jedoch nach einem Jahr wieder. 2021 datete sie Schauspieler Channing Tatum; die beiden lernten sich am Set von „Blink Twice“ kennen, bei dem Kravitz Regie führte. Das Paar trennte sich im Oktober 2024. Viele Fans gehen nun davon aus, dass auch die Liebesgeschichte von Kravitz und Styles bald ein Ende nehmen wird.

Im Internet vergleichen einige sogar die verschiedenen Verlobungsringe, die die 37-Jährige im Laufe der Jahre von ihren Partnern erhalten hat.

Channing Tatum repostete, nachdem die Gerüchte über seine Ex und den One-Direction-Musiker öffentlich wurden, ein trauriges Gedicht. Fans gehen davon aus, dass der Schauspieler dies als Reaktion auf die Verlobungs-News veröffentlichte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

PR-Move oder echte Liebe?

Einige Fans zweifeln daran, dass an der Verlobung etwas dran ist. Laut Spekulationen handele es sich lediglich um einen PR-Move des Pärchens – schließlich ist Zoë Kravitz Markenbotschafterin der Schmuckmarke Jessica McCormack. Der Klunker an ihrem Ringfinger solle demnach nur Gerüchte schüren, um Aufmerksamkeit für die Marke zu erzeugen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Insider berichtete dem „People Magazine“ jedoch, dass das Paar wirklich plant, zu heiraten. Von den beiden Promis gibt es derzeit noch kein offizielles Statement.