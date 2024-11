Chris Martin fiel bei Coldplay-Gig in ein Loch: „Das war nicht geplant“

Der Coldplay-Sänger soll sich wohl aber keine schweren Verletzungen beim Bühnen-Sturz zugezogen haben.

Und weg war er: Bei einem Konzert im australischen Melbourne ist Coldplay-Frontmann Chris Martin am 3. November in eine Öffnung auf der Bühne gefallen. Scheinbar hinterließ der Sturz keinen Kratzer – auch nicht an seiner Laune.

Martins Sturz macht auf X die Runde

Jemand aus dem Publikum filmte den Sturz des Sängers und teilte das Video auf der Plattform X. Hier ist zu sehen, wie Martin mit seinem Mikrofon rückwärts über den Steg läuft … und kurz darauf ins Bühnenloch fällt. Als er die Treppenstufen der Luke wieder hochgeht, sagt er gut hörbar: „Das war nicht geplant.“ Danach bedankte er sich noch bei der Person im Treppenaufgang, die ihn scheinbar aufgefangen hatte. Sonst verzog er keine Miene, wirkte eher weiterhin bei bester Stimmung.

Der Moment des Unfalls:

Den überraschenden Sturz hatte Martin offenbar ganz gut verkraftet, denn kurz danach lief die Show wie angedacht weiter. Weder der Coldplay-Kopf noch der Rest der Gruppe äußerten sich weiter zu dem Vorfall.

Wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Chris Martin nichts von der Öffnung im Boden wissen konnte bzw. keine Markierung zu sehen war, ist unklar. Medienberichten zufolge soll das Loch dort für den Sänger Emmanuel Kelly gedacht gewesen sein, der später dann noch für ein Duett mit Martin auf die Stage betrat. Gemeinsam performten sie Coldplays „Everglow“.

Kelly begleitet die Band aktuell bei ihrer Tour durch Australien und Neuseeland als Eröffnungsakt.

Chris Martin mit Sturz-Fauxpas nicht allein

Übrigens tat der 47-jährige Martin es damit unabsichtlich der „Drivers License“-Sängerin Olivia Rodrigo gleich. Die 21-Jährige ist auch erst Mitte Oktober bei ihrem Melbourne-Auftritt in eine Öffnung der Bühne gefallen. Die Künstlerin zog sich mit eigener Armkraft wieder aus dem Bühnenloch heraus und zog die Show mit einem Lacher weiter durch. „Mir geht es gut. Woah. Manchmal gibt es einfach ein Loch in der Bühne. Das ist in Ordnung.“

Immerhin geschahen beide Unfälle an zwei unterschiedlichen Orten. Martins Unfall ereignete sich im Marvel Stadium – Rodrigos hingegen in der Rod Laver Arena.