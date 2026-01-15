Charli xcx kommt mit „The Moment“ ins Kino und nach Berlin

Die BRAT-Künstlerin zeigt ihre Mockumentary auf der Berlinale. Kinostart 19. Februar 2026. Alle Details hier.

Die britische Pop-Singer-Songwriterin Charli xcx setzt ihren kreativen Expansionskurs fort und wagt mit einem Kinoprojekt den nächsten Schritt jenseits der Popmusik. Mit „The Moment“ erscheint im Februar 2026 eine Mockumentary, die stark von ihrer eigenen Biografie inspiriert ist und international in die Kinos kommt. Nun steht auch die Termine für den Kinostart fest.

Auf Instagram kündigt die Musikerin die Starttermine ihres Streifens an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der deutsche Beginn ist für den 19. Februar angesetzt, einen Tag später folgt der Release in Großbritannien und Irland, Australien zieht am 5. März nach. Den weltweiten Vertrieb von „The Moment“ übernimmt das Independent-Studio A24.

Zwischen Durchbruch und Selbstzweifel: Worum es in „The Moment“ geht

Im Zentrum des Films steht eine fiktionalisierte Version von Charli xcx, bürgerlich Charlotte Emma Aitchison, die sich kurz vor dem Durchbruch auf Arenaniveau befindet. Zwischen öffentlicher Erwartung, Selbstzweifeln und den Mechanismen der Musikindustrie begleitet „The Moment“ seine Protagonistin in einer Phase, in der Erfolg ebenso überfordernd wie verführerisch ist.

Die Inszenierung bewegt sich bewusst zwischen Realität und Fiktion und nutzt dokumentarische Stilmittel, um Nähe herzustellen – ohne den Blick für Ironie zu verlieren. Regie führte Aidan Zamiri, der bereits das Musikvideo zum Remix-Song „Guess featuring Billie Eilish“ mitproduzierte. Gemeinsam mit der Schriftstellerin und Journalistin Bertie Brandes war Zamiri auch am Drehbuch beteiligt.

Hier gehts zum Trailer der Mockumentary:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Premiere mit Starbesetzung

Seine Premiere feiert der Film Ende Januar 2026 beim Sundance Film Festival. Dort sorgte „The Moment“ für großes Interesse: Alle sechs Vorführungen sind bereits im Vorfeld ausverkauft. Auch die Besetzung trägt zum internationalen Buzz bei. Neben Charli xcx selbst sind unter anderem Kylie Jenner, Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Isaac Powell und Shygirl Teil des Ensembles.

Auch auf der Berlinale wird die BRAT-Interpretin ihren neuen Film präsentieren, wie sie auf Instagram ankündigte:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Charlie xcx auf Erfolgskurs

Die Britin befindet sich aktuell auf einem Höhepunkt ihres kreativen Outputs: Mit dem Album BRAT dominierte sie 2024 nicht nur die Charts, sondern setzte auch ästhetische Maßstäbe in Pop und Clubkultur. Bei den Grammy Awards 2025 wurde das Werk gleich doppelt ausgezeichnet, zusätzlich erhielt der Track „Von dutch“ einen Grammy in der Kategorie Best Dance Pop Recording. Eine umfangreiche, ausverkaufte Tour zum Album folgte.

Neben ihres neuen Films steht für die 33-jährige Musikerin im Februar noch ein weiteres Highlight an: Am 13. Februar erscheint ihr neues Album WUTHERING HEIGHTS, als Soundtrack zur gleichnamigen Filmdrama von Emerald Fennell. Zwei Tracks daraus, „House feat. John Cale“ und „Chains of Love“ wurden bereits ausgekoppelt.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single