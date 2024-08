Charli XCX veröffentlicht „Guess“-Remix mit Billie Eilish (Video)

Die britische Sängerin veröffentlicht derzeit fleißig BRAT-Remix-Versionen, nun folgt überraschend ein Musikvideo mit Billie Eilish.

Charli XCX veröffentlichte am 7. Juli ihr sechstes Studioalbum BRAT und startete damit offiziell den „Brat“-Sommer. Zu dem gehört nicht nur neue Musik, sondern auch ein ganzer Lifestyle. Nur drei Tage später folgte die Deluxe-Version BRAT AND IT’S THE SAME BUT THERE’S THREE MORE SONGS SO IT’S NOT. Derzeit veröffentlicht die 32-Jährige einen Remix nach dem anderen aus den beiden Werken und überrascht dabei mit diversen Features. Für „Guess“ holte sich die Sängerin niemand Geringeres als Billie Eilish dazu, um gemeinsam einen Unterwäscheberg herunterzukullern.

Billie Eilish ist auch „Brat“

Vom Kleidungsstil bis zur Attitude: Schaut man sich in den sozialen Medien um, wird schnell klar, dass BRAT nicht nur für ein 15 Tracks langes Album steht. „Brat“ heißt übersetzt nämlich so viel wie „Göre“ und soll laut Charli XCX dazu animieren, zu tun, was man möchte – ohne über die Gedanken und Urteile anderer nachzudenken. Mit dem nun erschienenen Remix von „Guess“ wird Billie Eilish offiziell Teil der „Brat“-Clique. Der Song erschien erstmals auf der Deluxe-Version von BRAT und handelt von der sexuellen Anziehung zwischen zwei Personen. Passend dazu tanzen die beiden im dazugehörigen Musikvideo zwischen jeder Menge Unterwäsche und besteigen letztendlich einen Berg bestehend aus Slips und BHs. Das Video, bei dem Aidan Zamiri Regie führte, zeigt auch einen kurzen Auftritt von „Guess“-Produzent The Dare.

Unterwäsche für den wohltätigen Zweck

Der Berg an Unterwäsche verbildlicht nicht nur den Inhalt des Songs, sondern dient auch einem guten Zweck. Nach dem Dreh des Musikvideos wurden alle Kleidungsstücke der US-amerikanischen Hilfsorganisation „I Support the Girls“ gespendet. Laut der Webseite sei es ihr Ziel, „lebenswichtige Artikel wie BHs, Unterwäsche und Menstruationshygieneprodukte zu sammeln und zu verteilen, damit Frauen und Jugendliche, die von Obdachlosigkeit, Verarmung oder Not betroffen sind, in Würde leben können“.

Vor „Guess“ mit Billie Eilish veröffentlichte Charli XCX schon mehrere Remix-Versionen ihrer BRAT-Hits, unter anderem „The Von Dutch Remix With Addison Rae and A. G. Cook“, „The Von Dutch Remix With Skream and Benga“, „The 360 Remix With Robyn and Yung Lean“ und „The Girl, So Confusing Version With Lorde“.