Charli XCX versteigert Requisiten aus „The Moment“

von 
Charli xcx

Charli xcx  |  „The Moment“-Requisiten von Charli XCX ersteigern

Foto: Will Heath/NBC via Getty Images. NBC. All rights reserved.

Von der Stunt-Perücke bis zum Set-Make-up: Es gibt eine Menge zu ersteigern.

Fans von Charli XCX können derzeit ungewöhnliche Sammlerstücke ersteigern. Requisiten und Kostümteile aus ihrem Film „The Moment“ stehen in einer offiziellen Online-Auktion zum Verkauf.

Die Auktion läuft über die Plattform „VIP Fan Auctions“ und ist Teil eines größeren Hollywood-Verkaufs. Die angebotenen Stücke stammen direkt aus der Produktion des Films – das Team setzte sie während der Dreharbeiten ein oder stellte sie für das Set bereit.

26 Requisiten aus der Produktion

Insgesamt stehen 26 Objekte zur Versteigerung. Viele der Dinge sind bestimmten Charakteren zugeordnet und können nur im Paket ersteigert werden. Zu den Angeboten gehört unter anderem ein Set aus neun Make-up-Artikeln, die die Produktion für den Charakter von Charli XCX benutzte.

Charli XCX
Charli XCXArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Das Make-up-Set befindet sich laut Beschreibung in gebrauchtem, aber gutem Zustand. Enthalten sind unter anderem Abschminktücher, eine Lippenpflege, Mascara, ein Lipliner sowie ein Gesichtsspray namens „Beauty Elixir“. Der Startpreis für das Set lag bei rund 50 US-Dollar, das aktuelle Gebot beläuft sich auf etwa 110 US-Dollar. Im regulären Einzelhandel würden die Produkte zusammen ungefähr 150 bis 200 US-Dollar kosten. Auf den finalen Zuschlag kommt zusätzlich eine Käufergebühr von 25 Prozent.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Menschen in Kostümen nehmen am „Zombie Walk“ teil, um den Tag der Toten in São Paulo zu feiern.
„Faces of Death“ kehrt zurück – mit Barbie Ferreira und Charli XCX
von Leah-Lou Blank
Charli XCX
Charli XCX mit Hauptrolle im romantischen Drama „Erupcja“
von Paul Hofrath
PamelaAndersonTommyLee-GettyImages-84738164
Tommy Lee und Pamela Anderson: Sextape-Safe wurde versteigert
von Sophie Ehmke

Ein Requisitenpaket von Alexander Skarsgård enthält ein „Screen Used LED Board“, das mit insgesamt vier austauschbaren Grafiken ausgestattet ist – zwei große und zwei kleinere. Laut Auktionsbeschreibung kam das Board tatsächlich während der Dreharbeiten zum Einsatz und gilt als „Production Used Requisite“. Aktuell liegt das Gebot bei etwa 110 US-Dollar. Ein günstigeres Paket des Schauspielers liegt bei circa 50 US-Dollar und enthält ein Notizbuch, seinen Kaffeebecher und seine Trinkflasche vom Dreh.

Backstage bei „The Moment“

Neben Kosmetikartikeln werden auch weitere Set-Requisiten angeboten, die mit der Filmfigur der Popkünstlerin verbunden sind. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält eine Perücke, die ihr Stunt-Double im Film trug. Das aktuelle Gebot für dieses Stück liegt bei rund 225 US-Dollar.

Die Auktion läuft nur noch kurze Zeit. Mehrere der angebotenen Objekte, darunter die Perücke, enden am 10. März. Weitere Auktionsartikel bleiben noch bis zum 11. März online und können in diesem Zeitraum ersteigert werden. Hier könnt ihr bieten, wenn ihr mögt.

Leah-Lou Blank schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Charli XCX Auktion Alexander Skarsgård The Moment
Artikel Teilen