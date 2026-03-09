Charli XCX versteigert Requisiten aus „The Moment“

Von der Stunt-Perücke bis zum Set-Make-up: Es gibt eine Menge zu ersteigern.

Fans von Charli XCX können derzeit ungewöhnliche Sammlerstücke ersteigern. Requisiten und Kostümteile aus ihrem Film „The Moment“ stehen in einer offiziellen Online-Auktion zum Verkauf.

Die Auktion läuft über die Plattform „VIP Fan Auctions“ und ist Teil eines größeren Hollywood-Verkaufs. Die angebotenen Stücke stammen direkt aus der Produktion des Films – das Team setzte sie während der Dreharbeiten ein oder stellte sie für das Set bereit.

26 Requisiten aus der Produktion

Insgesamt stehen 26 Objekte zur Versteigerung. Viele der Dinge sind bestimmten Charakteren zugeordnet und können nur im Paket ersteigert werden. Zu den Angeboten gehört unter anderem ein Set aus neun Make-up-Artikeln, die die Produktion für den Charakter von Charli XCX benutzte.

Das Make-up-Set befindet sich laut Beschreibung in gebrauchtem, aber gutem Zustand. Enthalten sind unter anderem Abschminktücher, eine Lippenpflege, Mascara, ein Lipliner sowie ein Gesichtsspray namens „Beauty Elixir“. Der Startpreis für das Set lag bei rund 50 US-Dollar, das aktuelle Gebot beläuft sich auf etwa 110 US-Dollar. Im regulären Einzelhandel würden die Produkte zusammen ungefähr 150 bis 200 US-Dollar kosten. Auf den finalen Zuschlag kommt zusätzlich eine Käufergebühr von 25 Prozent.

Ein Requisitenpaket von Alexander Skarsgård enthält ein „Screen Used LED Board“, das mit insgesamt vier austauschbaren Grafiken ausgestattet ist – zwei große und zwei kleinere. Laut Auktionsbeschreibung kam das Board tatsächlich während der Dreharbeiten zum Einsatz und gilt als „Production Used Requisite“. Aktuell liegt das Gebot bei etwa 110 US-Dollar. Ein günstigeres Paket des Schauspielers liegt bei circa 50 US-Dollar und enthält ein Notizbuch, seinen Kaffeebecher und seine Trinkflasche vom Dreh.

Backstage bei „The Moment“

Neben Kosmetikartikeln werden auch weitere Set-Requisiten angeboten, die mit der Filmfigur der Popkünstlerin verbunden sind. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält eine Perücke, die ihr Stunt-Double im Film trug. Das aktuelle Gebot für dieses Stück liegt bei rund 225 US-Dollar.

Die Auktion läuft nur noch kurze Zeit. Mehrere der angebotenen Objekte, darunter die Perücke, enden am 10. März. Weitere Auktionsartikel bleiben noch bis zum 11. März online und können in diesem Zeitraum ersteigert werden. Hier könnt ihr bieten, wenn ihr mögt.