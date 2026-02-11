Berlinale 2026: Alle Infos zu Filmen, Stars & Tickets

Die 76. Berlinale wird vom 12. bis 22. Februar 2026 stattfinden. Die Highlights, Promis und Ticketpreise hier im Check.

Die Berlinale 2026 steht vor der Tür. Von Donnerstag, dem 12. Februar 2026, bis Samstag, dem 22. Februar 2026, geht das prestigeträchtige Filmfestival in der Hauptstadt in die nächste Runde. Alle wichtigen Infos zu Filmen, die man nicht verpassen sollte, anwesenden Stars und Tickets gibt es hier.

Das sind die Film-Highlights der Berlinale 2026

Die Filmfestspiele von Berlin finden dieses Jahr zum 76. Mal statt. Das Schöne hier ist, dass anders als beispielsweise bei den Filmfestspielen von Cannes auch Fachfremde Zugang zum Programm haben und Tickets für sämtliche Vorführungen erwerben können. Auch dieses Jahr bietet das Programm wieder einige interessante Filme, für die sich der Erwerb eines Tickets lohnt. Hier eine Liste mit zehn sehenswerten Filmen der diesjährigen Berlinale.

#1 „The Moment“

Bei „The Moment“ handelt es sich um eine Mockumentary über die britischen Pop-Sängerin Charli XCX. Die Idee hierzu kam ihr selbst, als sie 2024 auf Tour war, und die Rolle der fiktiven Version ihrer selbst übernimmt sie auch gleich selbst. Im Film kämpft sie trotz ihres Erfolges mit hohen Erwartungen von außen und an sich selbst. Regie führt der Glasgower Werbefilmer und Fotograf Aidan Zamiri, der ein sehr persönliches Porträt der Musikerin zeichnet. Zudem sind weitere Stars wie Alexander Skarsgård und Kylie Jenner mit von der Partie.

#2 „Rose“

In „Rose“ übernimmt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die auch bereits international für Aufsehen sorgte (siehe z.B. „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“), die Hauptrolle. Sie spielt eine Betrügerin, die sich in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg als Mann ausgibt und in einem Dorf auftaucht, um dort zu behaupten, der Erbe eines seit langem verlassenen Gutshofs zu sein. Ob die Schandtat in Markus Schleinzers neuem Werk aufgedeckt wird, ist auf der Berlinale zu sehen. Zudem ist der Film Teil des Wettbewerbs und im Rennen um den Goldenen Bären.

#3 „Nightborn“

Bei „Nightborn“ handelt es sich um einen Horrorfilm der finnischen Regisseurin Hanna Bergholm, der feminine Urängste ergründet. Rupert Grint und Seidi Haarla spielen ein Ehepaar, das mit dem Traum einer perfekten Familie in eine abgelegene Hütte im finnischen Wald zieht. Als ihr gemeinsames Kind hier geboren wird, ahnt die Mutter schnell, dass etwas nicht stimmt. Während ihr Ehemann versucht, sie zu beruhigen, droht ihre Beziehung zu zerbrechen. Auch „Nightborn“ ist Teil des Wettbewerbs.

#4 „Good Luck, Have Fun, Don’t Die“

Die Sci-Fi-Action-Komödie bietet ein durchaus skurriles und unterhaltsames Szenario. Oscar-Preisträger Sam Rockwell spielt hier einen Mann aus der Zukunft, dessen Aufgabe es ist, die Menschheit der Gegenwart zu retten. Hierfür muss eine enthemmte und weltbeherrschende KI vor ihrer Entstehung zerstört werden. Die Mission scheiterte bereits 116 Mal. Ob das 117., diesmal vielversprechende Team bestehend aus einer seelisch labilen Frau, einer Technikallergikerin und einem High-School-Lehrer Erfolg haben wird, ist im Programm der diesjährigen Berlinale zu sehen.

#5 „Gelbe Briefe“

Mit „Gelbe Briefe“ schickt Regisseur Ilker Çatak sein neustes Werk ins Rennen um den Goldenen Bären. Hierbei handelt es sich um ein Drama, in dem das Leben eines Ehepaares durch die Willkür eines Staates auf den Kopf gestellt wird: Das Theaterpaar Derya (Özgü Namal) und Aziz (Murat Kılıç) verliert in Ankara sowohl Jobs als auch Wohnung. Sie müssen sich der Frage stellen: Überleben oder an den eigenen Moralvorstellungen festhalten? Sie begeben sich auf einen Pfad, dessen Abwägungen nicht nur für ihre Ehe eine große Herausforderung darstellen wird.

#6 „Queen at Sea“

Auch „Queen at Sea“ ist Teil des diesjährigen Wettbewerbs. Der Film setzt sich mit der Frage auseinander, was passiert, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt und wer sollte die Verantwortung übernehmen. Der Ehepartner, das leibliche Kind, eine Institution? Genau dieser Frage muss Amanda (Juliette Binoche) nachgehen. Was tun, wenn die Demenz ihrer Mutter die Entscheidungsfähigkeit beinahe komplett zerstört? Ihrer Mutterwillen kehrt Amanda nach London zurück. Hier werden die Grenzen zwischen Selbstbestimmung, Fürsorge und Schutz verschwimmen und zur Herausforderung für die Hauptakteurin.

#7 „Vier minus Drei“

Wer mit harten und emotionalen Themen zurechtkommt, für den könnte „Vier minus Drei“ etwas sein. Im Jahr 2008 verlor die Österreicherin Barbara Pachl-Eberhardt ihren Mann und ihren Sohn aufgrund eines Autounfalls. Das Geschehene verarbeitete sie in einem autobiografischen Roman, der nun für die große Leinwand adaptiert wurde. Hier spielt Valerie Pachner die Witwe, die sich weigert, trotz allem die Lebensfreude zu verlieren und versucht, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Große Emotionen sind hier garantiert.

#8 „Staatsschutz“

Der Film des Regisseurs Faraz Shariat greift gleich mehrere ernste Themen auf, die die heutige Gesellschaft stets beschäftigen: Das Erstarken rechtsextremer Gesinnungen im Osten Deutschlands, rassistisch motivierte Gewalt und das Ankämpfen als junge Frau gegen patriarchale Strukturen im Arbeitsumfeld. Im Film geht es um die junge Staatsanwältin Seyo Kim, die aufgrund eines Angriffs auf sie selbst in eigener Sache vor Gericht zieht. Hierbei stößt sie allerdings auf ein subjektives System, das Rechtsextremismus verharmlost.

#9 „Animol“

Rapper und Schauspieler Ashley Walters ist dieses Jahr in der Debütreihe „Perspectives“ mit seinem Werk „Animol“ dabei. Es handelt sich um ein Coming-of-Age-Drama, das sich laut dem Regisseur „um den Kampf dreht, sein authentisches Selbst zu bleiben in einer Welt, die einen unter Druck setzt, sich anzupassen.“ Im Film geht es um den jungen Troy, der in einem Jugendknast mit Bandenkrieg, Gewalt und Gefolgschaft konfrontiert wird. Seine Beziehung zu einem Mitinsassen wird beide in große Gefahr bringen.

#10 „Rosebush Pruning“

Dieses Familien-Drama mit Pamela Anderson, Elle Fanning und Riley Keough dreht sich um eine reiche und gelangweilte Familie aus den USA, die sich in Spanien niederlässt. Ihr Alltag ist hier von inzestuösen Sexfantasien, Intrigen und obsessivem Designer:innen-Fandom geprägt. Als Sohn Jack plötzlich mit seiner Freundin zusammenziehen möchte, beginnen die Familienbande zu brechen, und zudem beginnt sich ein Geheimnis um die verstorbene Mutter zu lüften.

Diese Stars sind bei der Berlinale 2026 dabei

Auch in diesem Jahr sind wieder einige internationale Stars beim Film-Festival zu Gast. Zu den bekanntesten gehören wohl Pop-Sängerin Charli XCX und Kylie Jenner. Beide kommen für den Film „The Moment“, in dem sie als Schauspielerinnen zu sehen sind.

Zudem wird Amanda Seyfried für „The Testament of Ann Lee“ auf dem roten Teppich zu sehen sein und Ethan Hawke stellt „The Weight“ vor. Auch Channing Tatum hat sich angekündigt und wird mit dem Film-Drama „Josephine“ zu den Filmfestspielen kommen. Zudem wird Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh den Ehrenbären erhalten. Auch noch unter anderem vor Ort: Isabelle Huppert, Sandra Hüller und Gemma Chan.

Tickets für die Berlinale

Die Tickets für die Berlinale sind für jeden zugänglich und bereits seit dem 9. Februar 2026 erhältlich. Die Karten sind immer online für den jeweiligen Tag drei Tage im Voraus erhältlich, also beispielsweise für den ersten Tag der Berlinale, Donnerstag, den 12. Februar 2026, seit Montag, dem 9. Februar 2026. Für den Berlinale-Publikumstag am 22. Februar 2026 gibt es die Tickets allerdings schon seit dem Start des Verkaufs.

Achtung: Wenn man im Besitz eines Tickets ist, sollte man auch rechtzeitig da sein, da nach Beginn der verschiedenen Vorstellungen kein Einlass mehr gewährt wird.

Bei den Tickets gibt es zudem verschiedene Kategorien mit verschiedenen Preisen. Der Preis für die regulären Vorstellungen liegt bei 15 Euro und ermäßigt bei zehn Euro. Wer sich die Vorstellungen im Berlinale Palast mit dazugehörigen Galas ansehen möchte, muss dafür 20 Euro und ermäßigt 13 Euro bezahlen. Für den Publikumstag liegen die Tickets bei elf und ermäßigt bei acht Euro.

Für eine Ermäßigung berechtigt sind: Schüler:innen, Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose, Bürgergeld-Empfänger:innen, Inhaber:innen des Berlin-Ticket S und Teilnehmer:innen am Bundesfreiwilligendienst. Ein entsprechender Nachweis muss bei Einlass vorgezeigt werden.

Die Tickets sind online erhältlich, indem man im Programm auf den Ticket-Button der gewünschten Vorstellung klickt. Man wird dann zu Eventim weitergeleitet.