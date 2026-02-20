Charli XCX entschuldigt sich: Russische DJ legte auf ihrer Party auf

Die Sängerin war am 14. Februar 2026 in Berlin, um die Premiere ihres Films „The Moment“ auf der Berlinale zu feiern. Danach gab es, wie es sich für die Künstlerin gehört, eine große Afterparty im Berliner Club „Studio 1111″. Eingeladen waren unter anderem der österreichische Künstler Wolfram, der französische Musiker SebastiAn, der französische DJ u.r.trax sowie Charli XCXs Ehemann, der britische Musiker und Schlagzeuger der Band The 1975, George Daniel.

Aktivistinnen forderten Boycott

Im Internet wurde jedoch zum Boycott der Veranstaltung aufgerufen. Videos von der Afterparty zeigen Charli XCX in Gesellschaft der Russin Anastasia Shevtsova, auch als „Petit“ bekannt. Aktivist:innen werfen der DJ enge Verbindungen zum Kreml vor, da ihre Mutter Zhanna Shevtsova Gründerin der Traditsiya-Stiftung ist, welche Projekte in ukrainischen Regionen unter russischer Besatzung – wie Donetsk, Luhansk und Mariupol – durchführt. Zudem ist sie Vizerektorin für Kreativwirtschaft und Projektaktivitäten am Moskauer Staatlichen Institut für Kultur. Ihre Tochter Anastasia Shevtsova ist laut „United24Media“ außerdem weiterhin aktiv in der russischen Kulturszene unterwegs und reist regelmäßig nach Moskau.

Charli zeigt Solidarität mit Ukraine

Charli XCX entschuldigte sich nun via Instagram bei ihren Fans und erklärte, dass weder sie noch ihr Team von diesen Verbindungen gewusst hätten. Zudem betonte sie, dass sie eine klare Haltung gegen die Taten der russischen Regierung in der Ukraine vertritt und zu den Einwohnern der Ukraine steht.

Auch Anastasia Shevtsova äußerte sich in einem Instagram-Post. Sie erklärte, dass ihre Familie in Russland, Belarus und der Ukraine lebt und auch sie von den derzeitigen Vorfällen in der Ukraine betroffen sei und niemandem Leid wünsche. Zudem betonte sie, dass sie seit vier Jahren in Europa lebe, sich politisch nicht engagiere und sich ausschließlich auf ihre künstlerische Arbeit konzentriere.

Der Geschäftsführer der Veranstaltungslocation „Studio 1111“ äußerte sich ebenfalls auf Anfrage der „Berliner Morgenpost“. Er erklärte, dass der Club keinen Einfluss auf die Wahl der Künstlerinnen gehabt habe, da es sich um eine privat gebuchte Veranstaltung gehandelt habe.

„The Moment“- eine Mockumentary von Charlies Aufstieg

Charli XCX ist seit mehreren Jahren eine bekannte Künstlerin und gewann 2025 mit ihrem Album BRAT drei Grammys. Ihre Mockumentary „The Moment“, die ihre Premiere auf der Berlinale 2026 feierte, reflektiert den Hype um ihr ikonisches Comeback-Album.