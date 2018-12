Vielen ist sie durch Me And My Drummer bereits ein Begriff: Charlotte Brandi, die eine Hälfte des Berliner Dream-Pop-Duos, das zuletzt 2016 das zweite gemeinsame Album LOVE IS A FRIDGE herausbrachte und es damit sogar in die deutschen Charts (Platz 87) schaffte.

Nach einer Pause und der anschließenden Trennung der Band hat sich Brandi nun auf ihre Wurzeln besonnen – die Songwriterin wuchs mit einem alten Klavier im Ruhrgebiet auf – und sich ihrem Soloprojekt gewidmet. THE MAGICIAN, ihr Debütalbum, ist in Arbeit und soll Anfang 2019 erscheinen.

Nun folgt mit ihrer neuen Single „Two Rows“ Charlotte Brandis der erste offizielle Vorbote des neuen Albums. Seht das Video zum neuen Song hier zuerst – in der Premiere.

Charlotte Brandi – „Two Rows“:

Charlotte Brandi selbst sagt über ihr neues Video zu „Two Rows“: „Das Video stellt die Bild-Ebene zu den Themen des Songs: Intimität wirkt mystisch, abnorm, unbehaglich, schamhaft, aber auch seltsam schön, stark und manchmal fast eklig. Das einzig Wirkliche scheint das Alleinsein.“

Charlotte Brandi live 2018: